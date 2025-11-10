R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a v i t a d e l m i n i s t r o d e l T e s o r o è c o m p l i c a t a e t u t t i p o s s o n o s e m p r e m i g l i o r a r e , c i m a n c h e r e b b e . M a G i o r g e t t i h a i l g r a n d e m e r i t o d i a v e r t e n u t o l ' I t a l i a s u u n b i n a r i o v i r t u o s o d a n d o a l P a e s e u n a g r a n d e c r e d i b i l i t à . C o s t r u i r e u n p e r c o r s o v i r t u o s o s e r v e a l i b e r a r e u l t e r i o r i r i s o r s e . S i t r a t t a d i u n l a v o r o a l u n g o t e r m i n e m a e s t r e m a m e n t e u t i l e e i m p o r t a n t e " . C o s ì R a f f a e l e N e v i , p o r t a v o c e n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a e v i c e - c a p o g r u p p o a l l a C a m e r a , a d A f f a r i t a l i a n i . " S u l l a t e n u t a i n o r d i n e d e i c o n t i p u b b l i c i - p r o s e g u e - c o n d i v i d i a m o a l 1 0 0 % l ' o p e r a t o d e l m i n i s t r o G i o r g e t t i . P o i s u a l c u n e m i s u r e p o s s o n o e s s e r c i a n c h e d i v e r s i t à d i v e d u t e m a s i a m o d ' a c c o r d o s u l l a s t r a t e g i a p e r i l P a e s e e p e r i l s u o s v i l u p p o . N o i a b b i a m o r i d a t o c r e d i b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e a l l ' I t a l i a , c o s a c h e l a s i n i s t r a d i c e v a d i v o l e r f a r e e n o i a b b i a m o f a t t o . E t r a i l d i r e e i l f a r e c o m e s e m p r e c ' è d i m e z z o i l m a r e " . " A b b i a m o f a t t o l a r i f o r m a f i s c a l e , a b b i a m o a i u t a t o i r e d d i t i b a s s i e s o s t e n i a m o q u e l l i m e d i , a b b i a m o s t a b i l i z z a t o i l t a g l i o d e l c u n e o f i s c a l e e r i n v i a t o l a s u g a r e l a p l a s t i c t a x . A b b i a m o m a n t e n u t o l e p r o m e s s e f a t t e a g l i e l e t t o r i . I l t u t t o c o n i c o n t i i n o r d i n e c h e f a n n o d e l l ' I t a l i a u n P a e s e a t t r a t t i v o p e r i c a p i t a l i e s t e r i e p r o t a g o n i s t a i n E u r o p a e n e l m o n d o , c o m e s t a a c c a d e n d o " , c o n c l u d e .