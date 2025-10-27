R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S e v o g l i a m o i n c e n t i v a r e g l i a f f i t t i l u n g h i n o n è t a s s a n d o p i ù g l i a f f i t t i b r e v i c h e s i a r r i v a a l l a s o l u z i o n e . S e u n o a l z a d a l 2 1 a l 2 6 % l a t a s s a z i o n e s u l l ’ a f f i t t o d e l l a p r i m a c a s a n o n s i s c o r a g g i a n o g l i a f f i t t i b r e v i m a f a c c i a m o u n d a n n o p e r c h é t o g l i a m o s o l d i c h e i p i c c o l i p r o p r i e t a r i p o s s o n o d e s t i n a r e a l l a m a n u t e n z i o n e " . C o s ì i l p o r t a v o c e n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a R a f f a e l e N e v i , i n t e r v e n e n d o a S t a r t d i S k y T G 2 4 . " P e r g l i a f f i t t i l u n g h i - p r o s e g u e - p e n s i a m o s i d e b b a i n c e n t i v a r e l a c e d o l a r e s e c c a , c h e s t a f u n z i o n a n d o m o l t o b e n e , c o s ì p r e n d i a m o d u e p i c c i o n i c o n u n a f a v a : f a c c i a m o u n s e r v i z i o a g l i i n q u i l i n i e u n s e r v i z i o a i p r o p r i e t a r i d i m i n u e n d o l a t a s s a z i o n e c h e v a n e l l a c a s s a d e l l o S t a t o " . L a m i s u r a " v a t o l t a , e r a u n a c o s a s u l l a q u a l e a v e v a m o g i à f a t t o u n a m e d i a z i o n e d u e a n n i f a . R i t e n i a m o c h e i p i c c o l i p r o p r i e t a r i s i a n o u n a r i c c h e z z a p e r c h é c ’ è a n c h e l a n e c e s s i t à d i s o s t e n e r e d e l l e s p e s e c h e s o n o s c h i z z a t e i n q u e s t i a n n i . S e v o g l i a m o f a r e i n m o d o c h e i l n o s t r o p a t r i m o n i o e d i l i z i o c o n t i n u i a e s s e r e b e n c u r a t o e d e n e r g e t i c a m e n t e s o s t e n i b i l e d o b b i a m o l a s c i a r e u n p o ’ d i s o l d i i n p i ù a c h i h a u n a p i c c o l a c a s a c h e a f f i t t a a n c h e a i t u r i s t i . È u n a c c a n i m e n t o c h e a n o s t r o a v v i s o n o n v a b e n e " , c o n c l u d e .