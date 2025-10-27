R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S u l l e b a n c h e n e l l a m a g g i o r a n z a s i a m o o r m a i a l l a r i s s a i n d e c o r o s a . O g n i g i o r n o a s s i s t i a m o a s c a m b i p o l e m i c i s e n z a e s c l u s i o n e d i c o l p i t r a L e g a , F r a t e l l i d ’ I t a l i a e F o r z a I t a l i a , t u t t i i n t e n t i a r i n f a c c i a r s i l e s c e l t e c o n t e n u t e n e l l a L e g g e d i B i l a n c i o . U n a s c e n a s u r r e a l e , c h e r i v e l a l a f r a g i l i t à d i u n g o v e r n o d i v i s o s u t u t t o , i n c a p a c e d i p a r l a r e c o n u n a s o l a v o c e s u u n t e m a d e l i c a t o c o m e q u e l l o d e l c o n t r i b u t o s t r a o r d i n a r i o a b a n c h e e a s s i c u r a z i o n i " . C o s ì i l s e n a t o r e A n t o n i o M i s i a n i , r e s p o n s a b i l e e c o n o m i c o d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o , a d A f f a r i t a l i a n i . " I n q u e s t o t e a t r i n o p e r ò - p r o s e g u e - n e s s u n o s o l l e v a l a q u e s t i o n e p i ù i m p o r t a n t e : c h i p r o t e g g e r à i c o n s u m a t o r i e l e i m p r e s e d a l r i s c h i o c h e q u e s t o c o n t r i b u t o v e n g a s c a r i c a t o s u c o r r e n t i s t i e a s s i c u r a t i ? N e l l a L e g g e d i B i l a n c i o n o n c ’ è u n a s o l a r i g a d e d i c a t a a q u e s t o p r o b l e m a , e i l g o v e r n o f i n g e d i n o n v e d e r e u n p e r i c o l o g r a n d e c o m e u n a c a s a " . " N e l 2 0 2 3 , p e r l o m e n o , e r a s t a t a i n s e r i t a u n a n o r m a p e r t e n t a r e d i e v i t a r e l a t r a s l a z i o n e d e i c o s t i , a f f i d a n d o i l c o n t r o l l o a l l ’ a u t o r i t à g a r a n t e d e l l a c o n c o r r e n z a e d e l m e r c a t o . N e l l a L e g g e d i B i l a n c i o , s i l e n z i o t o t a l e , c o m e s e i l p r o b l e m a n o n e s i s t e s s e . S a r e b b e u n a b e f f a i n a c c e t t a b i l e s e , d o p o s e t t i m a n e d i p r o p a g a n d a e d i l i t i g i i n t e r n i , a l l a f i n e f o s s e r o l e f a m i g l i e e l e i m p r e s e i t a l i a n e a p a g a r e i l p r e z z o d i u n a m i s u r a s c r i t t a m a l e e a f o r t e r i s c h i o d i r i b a l t a m e n t o s u i c l i e n t i f i n a l i " , c o n c l u d e .