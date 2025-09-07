R o m a , 7 s e t ( A d n k r o n o s ) - " L e d i c h i a r a z i o n i d e l m i n i s t r o G i o r g e t t i a l F o r u m A m b r o s e t t i h a n n o s e n o n a l t r o i l m e r i t o d i r i p o r t a r e a l l a g r i g i a r e a l t à p e r s o n a g g i c o m e i l s e g r e t a r i o d e l s u o p a r t i t o S a l v i n i , c h e c o n t i n u a a p r o m e t t e r e i n t e r v e n t i f i s c a l i e p e n s i o n i s t i c i i m p o s s i b i l i d a r e a l i z z a r e " . L o d i c e A n t o n i o M i s i a n i , r e s p o n s a b i l e E c o n o m i a n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d . " M a n e l l o r o i n s i e m e c i p r e o c c u p a n o , p e r c h é d i f a t t o n o n e s c l u d o n o c h e l ’ e n o r m e e i n s o s t e n i b i l e a u m e n t o d e l l e s p e s e m i l i t a r i , a c c e t t a t o s e n z a f i a t a r e d a l g o v e r n o M e l o n i i n s e d e N A T O , f i n i s c a p e r c o m p r o m e t t e r e a l t r e v o c i s t r a t e g i c h e d e l l a s p e s a p u b b l i c a , d a l l e s p e s e d i c a r a t t e r e s o c i a l e a q u e l l e p e r g l i i n v e s t i m e n t i e i l s o s t e g n o d e l s i s t e m a p r o d u t t i v o " , p r o s e g u e . " N e g l i u l t i m i a n n i l a r i d u z i o n e d e l d e f i c i t p u b b l i c o è a v v e n u t a a c a r o p r e z z o : l a p r e s s i o n e f i s c a l e è s a l i t a a l m a s s i m o d e g l i u l t i m i c i n q u e a n n i , a c a u s a d e l d r e n a g g i o f i s c a l e c h e h a s o t t r a t t o o l t r e v e n t i m i l i a r d i d i e u r o a i c o n t r i b u e n t i I R P E F , m e n t r e l e s p e s e p e r s a n i t à e i s t r u z i o n e s o n o s c e s e a l i v e l l i m o l t o a l d i s o t t o d e i g r a n d i p a e s i a v a n z a t i . L a l e g g e d i b i l a n c i o 2 0 2 5 h a t a g l i a t o i n m o d o d r a s t i c o a n c h e l e r i s o r s e p e r l e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i , e s o l o g l i i n v e s t i m e n t i f i n a n z i a t i d a l P N R R p e r m e t t o n o o g g i a l l ’ I t a l i a d i e v i t a r e ( a f a t i c a ) l a r e c e s s i o n e " , a g g i u n g e M i s i a n i . ( A d n k r o n s ) - " I n u n c o n t e s t o g i à a g g r a v a t o d a l l e f o l l i p o l i t i c h e p r o t e z i o n i s t i c h e d i T r u m p , c h e p r o v o c h e r a n n o m i l i a r d i d i p e r d i t e p e r l e n o s t r e e s p o r t a z i o n i e i l n o s t r o P I L e l a c a n c e l l a z i o n e d i d e c i n e d i m i g l i a i a d i p o s t i d i l a v o r o , l ’ a u m e n t o e n o r m e d e l l e s p e s e m i l i t a r i p r o g r a m m a t o p e r i p r o s s i m i d i e c i a n n i – s u b a s e n a z i o n a l e e s e n z a a l c u n r e a l e p a s s o i n a v a n t i v e r s o l a d i f e s a e u r o p e a – p e g g i o r e r à u l t e r i o r m e n t e l a s i t u a z i o n e , c o m p r i m e n d o d r a s t i c a m e n t e g l i s p a z i d i b i l a n c i o d i s p o n i b i l i p e r a l t r e p o l i t i c h e p u b b l i c h e e s s e n z i a l i " , d i c e a n c o r a l ' e s p o n e n t e d e m . " Q u e s t a è l a r e a l t à , a l d i l à d e l l a f i e r a d e l l e p r o m e s s e a c u i c i è t o c c a t o a s s i s t e r e p e r t u t t a l ’ e s t a t e . L e p a r o l e d i G i o r g e t t i , p u r e d u l c o r a t e , d i f a t t o l a c o n f e r m a n o " , c o n c l u d e M i s i a n i .