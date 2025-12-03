R o m a , 3 d i c ( A d n k r o n o s ) - " L ' e m e n d a m e n t o s u l l ' o r o d i B a n k i t a l i a è u n a p r o p o s t a f u o r i d a l m o n d o , d a l p u n t o d i v i s t a t e c n i c o è c o n t r a r i o a i T r a t t a t i e u r o p e i , a p p a r t i e n e a l b a g a g l i o s t o r i c o d i u n a c e r t a d e s t r a s o v r a n i s t a . F d I i n s i s t e m a v a t o l t o d i m e z z o , l o f a c c i a n o i l p r i m a p o s s i b i l e , s i r i s c h i a d i c o m p r o m e t t e r e l a c r e d i b i l i t à d e l P a e s e s u u n t e m a m o l t o d e l i c a t o e s u c u i n o n s i p u ò s c h e r z a r e " . L o h a d e t t o i l s e n a t o r e d e l P d A n t o n i o M i s i a n i , r e s p o n s a b i l e E c o n o m i a d e l p a r t i t o , i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a s u l l a m a n o v r a .