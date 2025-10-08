R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a u d i z i o n e d e l l ’ U f f i c i o p a r l a m e n t a r e d i b i l a n c i o s u l D o c u m e n t o p r o g r a m m a t i c o d i f i n a n z a p u b b l i c a è i m p i e t o s a : s e c o n d o l e s t i m e d e l l ’ U P B l a c r e s c i t a e c o n o m i c a n e i p r o s s i m i t r e a n n i s a r à m e d i a m e n t e i n f e r i o r e a l l e p r e v i s i o n i d e l g o v e r n o e n e l 2 0 2 6 l ’ i m p a t t o d e l l a m a n o v r a s a r à a d d i r i t t u r a n e g a t i v o s u l P I L , a c a u s a d e l r a l l e n t a m e n t o d e g l i i n v e s t i m e n t i e d e l l a d e b o l e z z a s t r u t t u r a l e d e l l a d o m a n d a i n t e r n a " . L o d i c e A n t o n i o M i s i a n i , s e n a t o r e e r e s p o n s a b i l e E c o n o m i a e f i n a n z e n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d . " È u n d a t o s c o n c e r t a n t e , c h e c o n f e r m a c i ò c h e d e n u n c i a m o d a t e m p o : i l g o v e r n o M e l o n i s t a v i v e n d o d i r e n d i t a s u l P n r r , s e n z a i l q u a l e l ’ I t a l i a s a r e b b e i n r e c e s s i o n e , e n o n h a l a p i ù p a l l i d a i d e a d i c o m e r i l a n c i a r e d a v v e r o l o s v i l u p p o d e l P a e s e . L e p o c h e m i s u r e a c c e n n a t e n e l D o c u m e n t o d i p r o g r a m m a z i o n e – i l m i n i - t a g l i o d e l l ’ I r p e f e g l i i n c e n t i v i a l l e i m p r e s e – s o n o p a n n i c e l l i c a l d i , s e n z a e f f e t t i s i g n i f i c a t i v i s u l l a c r e s c i t a e i n c a p a c i d i a f f r o n t a r e l e v e r e s f i d e d i p r o d u t t i v i t à e i n n o v a z i o n e d i c u i l ’ I t a l i a h a b i s o g n o " . " D a l 2 0 2 7 , q u a n d o l ’ e f f e t t o d e l P n r r i n i z i e r à a e s a u r i r s i , l ’ I t a l i a r i s c h i a d i r e s t a r e i n t r a p p o l a t a n e l l a s t a g n a z i o n e , c o n p r e o c c u p a n t i i n c o g n i t e a n c h e s u l l a t e n u t a d e i c o n t i p u b b l i c i e l ’ a n d a m e n t o d e l d e b i t o , c h e s e c o n d o l ’ U P B a r r i v e r à n e l 2 0 2 6 a l 1 3 9 p e r c e n t o d e l P I L e r i m a r r à a l i v e l l i s u p e r i o r i a q u a n t o p r e v i s t o d a l g o v e r n o p e r t u t t o l ’ o r i z z o n t e d i p r o g r a m m a z i o n e . È l ’ e n n e s i m a c o n f e r m a c h e l e p o l i t i c h e d i a u s t e r i t à e d i s e m p l i c e g a l l e g g i a m e n t o p o r t a n o i l P a e s e i n u n v i c o l o c i e c o . S e r v e u n a d i r e z i o n e c o m p l e t a m e n t e d i v e r s a : p i ù i n v e s t i m e n t i p u b b l i c i s t a b i l i , l a v o r o d i q u a l i t à e u n s e r i o p i a n o i n d u s t r i a l e p e r l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a e d i g i t a l e " .