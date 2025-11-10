R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ M a r a t t i n s b a g l i a m i r a , p e n s i a l g o v e r n o . S e s i f o s s e i n f o r m a t o m e g l i o , s a p r e b b e c h e l a s e g r e t a r i a S c h l e i n h a s e m p l i c e m e n t e r i c h i a m a t o q u a n t o a f f e r m a t o d a l l ’ I s t a t i n a u d i z i o n e s u l l ’ i n t e r v e n t o d e l g o v e r n o M e l o n i i n m a n o v r a : o l t r e l ' 8 5 % d e l l e r i s o r s e s o n o d e s t i n a t e a l l e f a m i g l i e d e i q u i n t i p i ù r i c c h i d e l l a d i s t r i b u z i o n e d e l r e d d i t o , s o n o i n f a t t i i n t e r e s s a t e d a l l a m i s u r a o l t r e i l 9 0 % d e l l e f a m i g l i e d e l q u i n t o p i ù r i c c o e o l t r e d u e t e r z i d i q u e l l e d e l p e n u l t i m o q u i n t o . I l g u a d a g n o m e d i o v a d a i 1 0 2 e u r o p e r l e f a m i g l i e d e l p r i m o q u i n t o a i 4 1 1 d e l l e f a m i g l i e d e l l ' u l t i m o . P e r t u t t e l e c l a s s i d i r e d d i t o i l b e n e f i c i o c o m p o r t a u n a v a r i a z i o n e i n f e r i o r e a l l ' 1 % s u l r e d d i t o f a m i l i a r e ” . C o s ì i l c a p o g r u p p o d e m o c r a t i c o i n c o m m i s s i o n e F i n a n z e d e l l a c a m e r a V i r g i n i o M e r o l a r e p l i c a a l s e g r e t a r i o d e l p a r t i t o l i b e r a l d e m o c r a t i c o .