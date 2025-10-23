R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a p r e v i s i o n e d e l l a l e g g e d i b i l a n c i o 2 0 2 6 c h e d a l 1 ° l u g l i o p r o s s i m o n o n s i p o t r a n n o p i ù c o m p e n s a r e c o n i c r e d i t i f i s c a l i , d i v e r s i d a q u e l l i e m e r g e n t i d a l l a l i q u i d a z i o n e d e l l e i m p o s t e , i c o n t r i b u t i I n p s e i p r e m i I n a i l c o s t i t u i s c e u n a u l t e r i o r e s t r e t t a a l l e p o s s i b i l i t à d i u t i l i z z a r e i c r e d i t i p e r l e r i s t r u t t u r a z i o n i e d i l i z i e a c q u i s i t i d a l l e i m p r e s e e d a g l i i n t e r m e d i a r i f i n a n z i a r i , d e f i n i t i ' s o g g e t t i d i v e r s i d a l t i t o l a r e o r i g i n a r i o ' , e r i s c h i a d i p e n a l i z z a r e t u t t o i l s i s t e m a , a p a r t i r e d a l l e i m p r e s e e d i l i z i e " . C o s ì E r i c a M a z z e t t i , d e p u t a t a d i F o r z a I t a l i a e r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e d i p a r t i m e n t o l a v o r i p u b b l i c i d i F I . " Q u e l l o c h e f i n o a l 3 0 g i u g n o p r o s s i m o - p r o s e g u e - s a r à c o n s e n t i t o v i e n e d e f i n i t o ' c o n t r a s t o a l l e c o m p e n s a z i o n i i n d e b i t e ' . E l a r e l a z i o n e t e c n i c a c o n f o n d e l a g i u s t a l o t t a a i f e n o m e n i f r a u d o l e n t i e d i e v a s i o n e f i s c a l e c o n i l b l o c c o d e l l ’ u t i l i z z o d e i c r e d i t i f i s c a l i , c e r t i l i q u i d i e d e s i g i b i l i , p e r p a g a r e I n p s e I n a i l d a p a r t e d e l l e i m p r e s e c h e o p e r a n o c o r r e t t a m e n t e , a n c h e q u e l l e c h e n o n h a n n o c a r i c h i p e n d e n t i c o l f i s c o " . " U n a s t r e t t a c h e r i s c h i a d i e s s e r e m a t e r i a p e r n u o v i c o n t e n z i o s i n o n e s s e n d o a m m i s s i b i l e p e n a l i z z a r e c h i è t i t o l a r e d i u n c r e d i t o , s u l q u a l e h a e l a b o r a t o p r e v i s i o n i d i g e s t i o n e e c o n o m i c o f i n a n z i a r i a a m e d i o t e r m i n e e l o u s a l e g i t t i m a m e n t e . È o p p o r t u n o v a l u t a r e f i n d a s u b i t o u n a m o d i f i c a , a f f i n c h é i 9 0 m i l i o n i d i e u r o d i e f f e t t i p o s i t i v i a r e g i m e c h e l a n o r m a p r e v e d e p e r l ’ E r a r i o s i a n o r e a l i z z a t i c o n i l r e a l e c o n t r a s t o a l l e a t t i v i t à f r a u d o l e n t e e n o n b l o c c a n d o i l d o v u t o a g l i o p e r a t o r i o n e s t i " , c o n c l u d e .