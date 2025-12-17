R o m a , 1 7 d i c ( A d n k r o n o s ) - " F a t e m i c a p i r e … c o l m a x i e m e n d a m e n t o i l g o v e r n o t a g l i a d i 2 m i l i a r d i l a s p e s a p e n s i o n i s t i c a n e l p r o s s i m o d e c e n n i o , a u m e n t a n d o l ’ e t à e f f e t t i v a d i p e n s i o n a m e n t o e r i d u c e n d o l a p r a t i c a d e l r i s c a t t o d e l l a l a u r e a ( e h a t u t t o i l n o s t r o p l a u s o p e r q u e s t o ) " . L o d i c e L u i g i M a r a t t i n , d e p u t a t o e s e g r e t a r i o d e l P a r t i t o l i b e r a l d e m o c r a t i c o . " M a p o i i n u n a l t r o a r t i c o l o d e l l a l e g g e d i b i l a n c i o , s p e n d e 1 , 5 m i l i a r d i , i n v e c e d i d e s t i n a r l i a l t a g l i o d e l l e t a s s e c o m e p r o p o n i a m o n o i , p e r a n t i c i p a r e d i u n m e s e l ’ e t à p e n s i o n a b i l e n e l p r o s s i m o b i e n n i o - p r o s e g u e - . C o m e s t a n n o i n s i e m e q u e s t e d u e c o s e ? ! R i c o r d a i l ' m e t t i l a c e r a , t o g l i l a c e r a ' d i M i y a g i e D a n i e l - S a n d i K a r a t è K i d " .