R o m a , 1 4 n o v ( A d n k r o n o s ) - " C o m e P l d a b b i a m o d e p o s i t a t o t r e e m e n d a m e n t i a l l a L e g g e d i B i l a n c i o 2 0 2 6 i n S e n a t o . G r a z i e a i s e n a t o r i C a r l o C a l e n d a e M a r c o L o m b a r d o p e r a v e r l i p r e s e n t a t i e p e r c o n d i v i d e r n e l o s p i r i t o " . L o d i c e L u i g i M a r a t t i n , d e p u t a t o e s e g r e t a r i o d e l P a r t i t o l i b e r a l d e m o c r a t i c o . " I l p r i m o e l i m i n a g l i i n u t i l i i n t e r v e n t i s u r o t t a m a z i o n i e p e n s i o n i e d e s t i n a q u e l l e r i s o r s e a d a l l a r g a r e f i n o a 6 0 . 0 0 0 e u r o a n n u i l a n u o v a a l i q u o t a d e l 3 3 % , d a n d o c o s ì u n v e r o b e n e f i c i o a l c e t o m e d i o - s p i e g a M a r a t t i n - . I l s e c o n d o d e t a s s a c o m p l e t a m e n t e g l i a u m e n t i r e t r i b u t i v i d e l l a c o n t r a t t a z i o n e d e c e n t r a t a , p e r c h é è q u e l l a - e n o n l a g e n e r i c a e p a r z i a l i s s i m a d e t a s s a z i o n e c h e h a f a t t o i l g o v e r n o - c h e s e r v e p e r r e n d e r e p i ù g i u s t o e m o d e r n o i l n o s t r o s i s t e m a c o n t r a t t u a l e . I l t e r z o d i m e z z a l e t a s s e p e r 5 a n n i a d u e o p i ù m i c r o i m p r e s e c h e s i f o n d o n o p e r c r e a r n e u n a c o n p i ù d i 1 5 d i p e n d e n t i " , c o n c l u d e .