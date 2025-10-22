R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A u m e n t a r e l e t a s s e s u g l i a f f i t t i b r e v i s e n z a u n a v i s i o n e è i n u t i l e . S e r v o n o t r e p i l a s t r i . P r i m o : R e g o l e c h i a r e s u g l i a f f i t t i b r e v i . C o m e l ' a n n u n c i a t a D i r e t t i v a U e , c h e p o t r e b b e e s s e r e a n t i c i p a t a d a u n a l e g g e n a z i o n a l e p e r l i m i t a r e l a g e n t r i f i c a z i o n e , c o s a c h e i l P a r t i t o d e m o c r a t i c o c h i e d e d a t e m p o . S e c o n d o , u s a r e i l g a p f i s c a l e c o n l a c e d o l a r e s e c c a a l 1 0 % d e l C a n o n e C o n c o r d a t o ( m o d e l l o M i l a n o ) p e r i n c e n t i v a r e i p r o p r i e t a r i v e r s o l ' a f f i t t o c a l m i e r a t o . E t e r z o , n o n d e s t i n a r e l e m a g g i o r i e n t r a t e a l l a f i s c a l i t à g e n e r a l e . I p r o v e n t i p i u t t o s t o d e v o n o f i n a n z i a r e l a r i d u z i o n e d e l l e t a s s e s u l l a v o r o o i l r i p r i s t i n o d e l F o n d o N a z i o n a l e A f f i t t o , o g g i a s s e n t e . I l G o v e r n o r i n u n c i a a g e s t i r e l a c r i s i a b i t a t i v a c o n e q u i t à s o c i a l e e u s a l e c a s e s o l o c o m e l e v a d i b i l a n c i o " . C o s ì l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e P d - S & D ( e d e x a s s e s s o r e a l l a c a s a d i M i l a n o ) P i e r f r a n c e s c o M a r a n a p r o p o s i t o d e l l e n o r m e c o n t e n u t e i n m a n o v r a s u l l e c a s e m e s s e i n a f f i t t o b r e v e .