R o m a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ U n a l e g g e d i b i l a n c i o s e n z a v i s i o n e c h e a n c h e o g g i v e d e u n a m a g g i o r a n z a i n g r a n d e c o n f u s i o n e . A d i s p e t t o d i q u a n t o h a n n o s e m p r e p r o m e s s o , s t a n n o a g g r e d e n d o i l p i l a s t r o d e l l e p e n s i o n i , r e n d e n d o i l f u t u r o d e l l e g i o v a n i g e n e r a z i o n i s e m p r e p i ù i n c e r t o . L a L e g a v o l e v a a b r o g a r e l a l e g g e F o r n e r o , o r a l a s t a n n o i n a s p r e n d o . N o n s o l o , l e n o r m e s u l r i s c a t t o d e l l a l a u r e a c o l p i s c o n o p e r s o n e c h e a v e v a n o p r o g r a m m a t o i l p r o p r i o f u t u r o f i d a n d o s i d e l l o S t a t o e s b o r s a n d o a n c h e m o l t i s o l d i . U n a t t a c c o a i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i d i c i t t a d i n a n z a . U n a v e r g o g n a ” . L o d i c e i l s e n a t o r e D a n i e l e M a n c a , c a p o g r u p p o d e l P d n e l l a C o m m i s s i o n e B i l a n c i o .