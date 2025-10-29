R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " T u t t e l e p r o p o s t e d i r i d u z i o n e d i u n a i m p o s t a r i s p e t t o a l t e s t o p r e s e n t a t o d a l g o v e r n o r i c h i e d o n o u n a c o p e r t u r a , c h i p r o p o n e u n a r i d u z i o n e p r o p o r r à u n a c o p e r t u r a d i d o v e p r e n d e r e q u e s t i s o l d i " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l S e n a t o L u c i o M a l a n , i n t e r v e n e n d o a S t a r t s u S k y T G 2 4 r i g u a r d o a l l a p o s s i b i l e m o d i f i c a d e l l a t a s s a z i o n e s u g l i a f f i t t i b r e v i . " S i a m o t u t t i f a v o r e v o l i a r i d u r r e l e i m p o s t e m a b i s o g n a t r o v a r e l e r i s o r s e p e r f a r e l e c o s e c h e s i r i t i e n e o p p o r t u n o f a r e " , c o n c l u d e .