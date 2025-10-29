R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a n n o s c o r s o c ’ è s t a t o u n a c c o r d o c o n l e b a n c h e e q u e s t ' a n n o s i v a n e l l a s t e s s a d i r e z i o n e . È o v v i o c h e l e b a n c h e , c o m e c h i u n q u e , p r e f e r i s c o n o n o n p a g a r e . C i a s c u n o d i f e n d e i p r o p r i i n t e r e s s i " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l S e n a t o L u c i o M a l a n , i n t e r v e n e n d o a S t a r t s u S k y T G 2 4 . " R i t e n i a m o c h e a f r o n t e d i a l t i s s i m i p r o f i t t i c h e s o n o s t a t i f a t t i d a l l e b a n c h e c h i e d e r e u n s o s t e g n o a q u e s t a m a n o v r a c h e v i e n e i n c o n t r o a r e d d i t i b a s s i e m e d i , a u m e n t a l e r i s o r s e p e r l a s a n i t à e i n t e r v i e n e s u m o l t i s e t t o r i d e l l a s o c i e t à , c i s o n o i p r e s u p p o s t i a f f i n c h é a n c h e l e b a n c h e , d i c u i r i s p e t t i a m o i l r u o l o , d i a n o u n c o n t r i b u t o " . S e i l c o n t r i b u t o s a r à v o l o n t a r i o ? " I o i m m a g i n o d i s ì , s u l l a f a l s a r i g a d e l l ’ a n n o p r e c e d e n t e " , c o n c l u d e .