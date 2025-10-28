R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ U n a s t i m a d i 5 m i l i a r d i p e r l e b a n c h e è s o l o n e r o d i s e p p i a p e r n a s c o n d e r e c h e q u e s t a m a n o v r a n o n e s i s t e . S o n o 1 8 m i l i a r d i d i m a n c e t t e : p e r i l c e t o m e d i o c i s o n o 1 , 7 e u r o a l m e s e , u n i n s u l t o . N e s s u n s o l l i e v o p e r i r e d d i t i m e d i o - b a s s i , s o l o v a n t a g g i p e r c h i h a g i à r e d d i t i m o l t o a l t i . L ' o b i e t t i v o d e l l a m a n o v r a è r a g g i u n g e r e i l 3 % d i d i f f e r e n z a d e f i c i t P i l , i n m o d o d a p o t e r p o i a z i o n a r e i l f o n d o s a f e p e r p o t e r s p e n d e r e i n a r m i . Q u i n d i q u e s t o è l ' o b i e t t i v o , e f o r s e v i e n e c e n t r a t o , m a p e r l a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a , p e r l e i m p r e s e , p e r i l t e s s u t o p r o d u t t i v o n o n c ' è a s s o l u t a m e n t e n i e n t e ” . C o s ì A l e s s a n d r a M a i o r i n o , v i c e c a p o g r u p p o d e l M 5 s a l S e n a t o , i n t e r v e n e n d o a P i n g P o n g s u R a i R a d i o 1 .