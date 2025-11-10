R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " G i o r g i a M e l o n i h a r i s e r v a t o a i c i t t a d i n i t r e a n n i d i t a s s e : a b b i a m o i l r e c o r d d i p r e s s i o n e f i s c a l e d e g l i u l t i m i d i e c i a n n i . Q u e s t a è l a v e r a p a t r i m o n i a l e s u g l i i t a l i a n i . F e s t e g g i a n o i n v e c e l a l o b b y d e l l e a r m i e l e b a n c h e , a c u i n o n h a n n o t a s s a t o g l i e x t r a p r o f i t t i , m e n t r e i c i t t a d i n i a s p e t t a n o m e s i p e r u n a p r e s t a z i o n e s a n i t a r i a e n o n r i e s c o n o p i ù n e a n c h e a f a r e l a s p e s a . S e r v e u n v e r o t a g l i o d e l l e t a s s e , s e r v e a u m e n t a r e l ' a s s e g n o u n i c o p e r i f i g l i : q u e s t e s o n o l e p r i o r i t à p e r u n a L e g g e d i B i l a n c i o c h e s i r i s p e t t i " . C o s ì l a s e n a t r i c e A l e s s a n d r a M a i o r i n o , v i c e p r e s i d e n t e d e l g r u p p o M 5 s , a i g i o r n a l i s t i s o t t o P a l a z z o M a d a m a .