R o m a , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u a n t o s t a a c c a d e n d o s u l l a m a n o v r a d i m o s t r a u n a c o s a : c h e i l g o v e r n o M e l o n i è o s t a g g i o d e l l a p e g g i o r e L e g a , q u e l l a n o e u r o e n o v a x r a p p r e s e n t a t a d a l s e n a t o r e C l a u d i o B o r g h i , c h e v i n c e s u G i o r g e t t i , c h e é e n t r a t o i n q u e s t a s e s s i o n e d i B i l a n c i o d a P a p a , i n q u a n t o m i n i s t r o d e l l ’ E c o n o m i a , e o r a n e e s c e C a r d i n a l e , r i d o t t o a l r u o l o d i c o m p a r s a ” . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a R i c c a r d o M a g i . “ U n a L e g a c h e f a u n u s o d i s i n v o l t o d e l l a s p e s a p r e v i d e n z i a l e p e r f a r e c a m p a g n a e l e t t o r a l e a d a n n o d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i ” , c o n c l u d e .