R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a l e g g e d i b i l a n c i o s t a f a c e n d o e s p l o d e r e l e c o n t r a d d i z i o n i , i d i s s a p o r i e l a d i f f e r e n z a d i v i s i o n e a l l ’ i n t e r n o d e l l a m a g g i o r a n z a c h e s o s t i e n e i l g o v e r n o M e l o n i , l a q u a l e p i ù c h e u n a m a n o v r a h a p r e s e n t a t o u n a c o n t r o m a n o v r a , n e l s e n s o c h e c o n t r a d d i c e t u t t e l e p r o m e s s e e l e t t o r a l i f a t t e n e g l i a n n i : n i e n t e t a g l i o d e l l e a c c i s e , n e s s u n a a b o l i z i o n e d e l l a F o r n e r o , n i e n t e m i l l e e u r o a p e r s o n a . E n o i d i c i a m o p e r f o r t u n a , a l t r i m e n t i i l P a e s e s a r e b b e g i à f a l l i t o . A t e n e r e i n s i e m e l a m a g g i o r a n z a r e s t a l a r e d i s t r i b u z i o n e d i m a n c e t t e a s c o p i e l e t t o r a l i , p a g a t e d a g l i i t a l i a n i . P e r i l r e s t o , n o n c ’ è n u l l a p e r s t i m o l a r e l a c r e s c i t a , n u l l a p e r l e f a m i g l i e , l e i m p r e s e e l a n a t a l i t à . P e r s i n o i l c o m p a r t o s i c u r e z z a p r o t e s a . U n f a l l i m e n t o t o t a l e ” . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i .