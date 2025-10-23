R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ A s s u r d o . I l g o v e r n o e i m i n i s t r i a n n u n c i a n o l a l e g g e d i b i l a n c i o i n c o n f e r e n z a s t a m p a , m a p o i s c o p r i a m o c h e n e m m e n o i v i c e p r e m i e r s a n n o c o s a c ’ è s c r i t t o d e n t r o . E ’ s u c c e s s o c o n S a l v i n i e g l i a f f i t t i b r e v i , s t a s u c c e d e n d o o r a c o n T a j a n i c h e p r o t e s t a p e r i l d e f i n a n z i a m e n t o d e l l e o p e r e d i t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e . U n a m a n o v r a a l l a c i e c a ” . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i .