R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l m i n i s t r o C i r i a n i , c o m e l a p r e m i e r M e l o n i , a p p r o c c i a l a m i s e r e v o l e L e g g e d i b i l a n c i o r i s p o l v e r a n d o i l S u p e r b o n u s , p e r a l t r o u t i l i z z a t o a n c h e d a q u e s t o G o v e r n o , i n f u n z i o n e d i S u p e r a l i b i p e r l o s q u a l l o r e d e g l i i n t e r v e n t i m e s s i i n c a m p o d a l l ’ E s e c u t i v o " . C o s ì i n u n a n o t a i p a r l a m e n t a r i M 5 s d e l l e c o m m i s s i o n i b i l a n c i o e f i n a n z e d i C a m e r a e S e n a t o . " L e b a g g i a n a t e d i C i r i a n i , c o m e q u e l l e d e l l a p r e m i e r , h a n n o d e l r e s t o i l s o l i t o s c o p o d i d i s t o g l i e r e l ’ a t t e n z i o n e d a u n a m a n o v r a u m i l i a n t e p e r i l P a e s e , a i m p a t t o n u l l o s u l l a c r e s c i t a , c h e p r o i e t t a l ' I t a l i a v e r s o n u o v i r e c o r d d i p r e s s i o n e f i s c a l e , c h e a t t u a u n r i d i c o l o t a g l i e t t o I r p e f e c h e s o p r a t t u t t o f a u n a m i c i d i a l e a u s t e r i t à n o n p e r s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à , c o m e a m a n o m i l l a n t a r e d a l G o v e r n o , m a s o l o p e r p r e p a r a r s i a s p e n d e r e u n a v a l a n g a d i s o l d i i n p i ù i n d i f e s a . U n a v a l a n g a , s i b a d i b e n e , c h e v e r r à s c o r p o r a t a d a l d e f i c i t , c o m e c o n s e g u e n z a d e l l e f o l l i a l c h i m i e d e l n u o v o P a t t o d i s t a b i l i t à , m a c h e s a r à f i n a n z i a t a a d e b i t o " , c o n c l u d e .