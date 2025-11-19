R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " G l i e m e n d a m e n t i s e g n a l a t i d a N o i M o d e r a t i s o n o p e n s a t i p e r s o s t e n e r e l e f a m i g l i e , i g i o v a n i e d i p i ù f r a g i l i . P a r t i a m o d a l l a l a r i d u z i o n e d a l 2 1 % a l 1 5 % d e l l a c e d o l a r e s e c c a p e r g l i a f f i t t i a l u n g o t e r m i n e , c h e s e r v e a c o n t r a s t a r e l ’ e m e r g e n z a a f f i t t i e l o s p o p o l a m e n t o d e i c e n t r i u r b a n i , s o p r a t t u t t o n e l l e g r a n d i c i t t à , e a d a r e a f a m i g l i e , g i o v a n i e l a v o r a t o r i l ’ o p p o r t u n i t à d i t r o v a r e u n a c a s a a p r e z z i a c c e s s i b i l i " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i M a u r i z i o L u p i . " V o g l i a m o , p o i , e s c l u d e r e d a l c a l c o l o d e l l ’ I s e e l a p r i m a c a s a f i n o a u n v a l o r e d i 2 0 0 m i l a e u r o , o g g i è l a m e t à , p e r l e c i t t à m e t r o p o l i t a n e . P e r g i o v a n i e f a m i g l i e p o r t i a m o a l 1 9 % l a d e t r a z i o n e s u l l e s p e s e p e r i l i b r i s c o l a s t i c i p e r l e s c u o l e s u p e r i o r i . I n f i n e l ’ i s t i t u z i o n e d i u n f o n d o n a z i o n a l e c h e s o s t e n g a l e i n i z i a t i v e r e g i o n a l i p e r l ’ i n c l u s i o n e l a v o r a t i v a d e l l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à " , c o n c l u d e .