R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l c e n t r o d e s t r a m a n t i e n e g l i i m p e g n i e c o n f e r m a l a s u a a t t e n z i o n e a l l e e s i g e n z e v e r e d e l P a e s e , a f a m i g l i e , l a v o r a t o r i e i m p r e s e . T r e m i l i a r d i e m e z z o è l a q u o t a r i s e r v a t a i n m o d o s p e c i f i c o a l l a f a m i g l i a d a l l a p r o s s i m a l e g g e d i b i l a n c i o , i l 2 0 p e r c e n t o d e l t o t a l e d e l l a m a n o v r a , n o n p o c o . E t u t t o q u e s t o m a n t e n e n d o u n c o n c r e t o r e a l i s m o e g a r a n t e n d o l a s t a b i l i t à d e i c o n t i p u b b l i c i . A n c h e g r a z i e a N o i m o d e r a t i q u e s t a a t t e n z i o n e p e r l e f a m i g l i e s i è t r a d o t t a i n i n t e r v e n t i c o n c r e t i : d a l l a r i c o n f e r m a d e i t r e m e s i d i c o n g e d o p a r e n t a l e a l l ’ 8 0 % a l l a r e v i s i o n e d e l l ’ I s e e c o n l ’ e s c l u s i o n e d e l c a l c o l o d e l l a p r i m a c a s a , l a c a s a n o n p u ò e s s e r e u n i n d i c e d i r i c c h e z z a m a u n b e n e e s s e n z i a l e p e r l a f a m i g l i a " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i M a u r i z i o L u p i . " E p o i c ’ è l a d e t r a z i o n e s u i l i b r i s c o l a s t i c i f i n o a l r i c o n o s c i m e n t o d e l r u o l o d e l l e m a d r i l a v o r a t r i c i c o n p r e m i f i s c a l i . Q u i n d i i f o n d i p e r i c e n t r i e s t i v i e p e r l e a t t i v i t à d e g l i o r a t o r i , p r e s e n z a s e m p r e p i ù f o n d a m e n t a l e n e l l e n o s t r e c i t t à . N e l c a l c o l o d e l l ’ I s e e è p r e v i s t a u n a i n c i d e n z a m a g g i o r e d e l n u m e r o d e i f i g l i , s e c o n d o i l p r i n c i p i o d e l q u o z i e n t e f a m i l i a r e . U n a i u t o c o n c r e t o a l l e f a m i g l i e d e r i v a p o i d a l f o n d o d a 2 m i l i a r d i d i e u r o p e r a u m e n t a r e i s a l a r i c o n u n a t a s s a z i o n e a g e v o l a t a . Q u a n t o a l T e r z o s e t t o r e e a l 5 p e r m i l l e , l ’ a u m e n t o d e l t e t t o p a s s a d a 5 2 5 a 6 1 0 m i l i o n i . E ’ u n a b a t t a g l i a t r a s v e r s a l e p o r t a t a a v a n t i d a l l ' I n t e r g r u p p o p e r l a S u s s i d i a r i e t à . I l T e r z o s e t t o r e h a u n r u o l o i n d i s p e n s a b i l e n e l n o s t r o w e l f a r e , d i c u i m i n o r i e f a m i g l i e s o n o t r a i p r i m i b e n e f i c i a r i . C ’ è u n a u m e n t o d e i f o n d i p e r l a p a r i t à s c o l a s t i c a e p e r l e d e t r a z i o n i d e i l i b r i s c o l a s t i c i " , c o n c l u d e .