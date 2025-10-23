R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " V o g l i a m o a b b a s s a r e l e t a s s e a c h i a f f i t t a l a p r o p r i a c a s a a l u n g o t e r m i n e , c o s ì d a i n c e n t i v a r e i p r o p r i e t a r i a d i m m e t t e r e s u l m e r c a t o g l i i m m o b i l i s f i t t i . O g g i i n I t a l i a s o n o q u a s i 1 0 m i l i o n i l e a b i t a z i o n i i n u t i l i z z a t e , l a p r i o r i t à è d a r e r i s p o s t e a i t a n t i g i o v a n i , a l l e f a m i g l i e e a i p r o f e s s i o n i s t i c h e n o n t r o v a n o c a s a e c o n t r a s t a r e i l c a r o - a f f i t t i e l o s p o p o l a m e n t o d e i c e n t r i s t o r i c i , g a r a n t e n d o i l l i b e r o m e r c a t o e l a p r o p r i e t à p r i v a t a . P r e s e n t e r e m o p e r c i ò u n e m e n d a m e n t o a l l a l e g g e d i b i l a n c i o n o n p e r e l i m i n a r e l ’ a u m e n t o d e l l ’ a l i q u o t a a l 2 6 % s u g l i a f f i t t i b r e v i p e r c h i u s a p i a t t a f o r m e , m a p e r f i n a n z i a r e c o n q u e l l e r i s o r s e l ’ i n t r o d u z i o n e d i u n a c e d o l a r e s e c c a a l 1 5 % s u i c o n t r a t t i a c a n o n e l i b e r o , m a n t e n e n d o i n v a r i a t o i l 1 0 % p e r i c o n t r a t t i a c a n o n e c o n c o r d a t o " . C o s ì M a u r i z i o L u p i , p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i . " R i c o r d o c h e l a c e d o l a r e s e c c a s u g l i a f f i t t i f u i n t r o d o t t a p r o p r i o c o n l o s c o p o d i a g e v o l a r e i p r o p r i e t a r i d i c a s a a m e t t e r e i l o r o a l l o g g i i n a f f i t t o a l u n g o t e r m i n e . I n q u e s t o c a s o n o n c i s a r e b b e n e s s u n a p e n a l i z z a z i o n e v e r s o i p r o p r i e t a r i d i c a s a m a u n i n c e n t i v o a c o n t r i b u i r e a l l ’ e m e r g e n z a a b i t a t i v a n e l l e n o s t r e c i t t à " , c o n c l u d e .