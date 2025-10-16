R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a s o l i d a r i e t à è u n o d e i p e r n i d e l l a c o e s i o n e s o c i a l e . P e r q u e s t o m o t i v o v a n e l l a g i u s t a d i r e z i o n e l a s c e l t a d e l g o v e r n o d i i n n a l z a r e i l t e t t o a l 5 X 1 0 0 0 , c o m e p r e v i s t o n e l l a p r o s s i m a l e g g e d i b i l a n c i o . F r a t e l l i d ’ I t a l i a h a s e m p r e p r o m o s s o q u e s t a i n i z i a t i v a ” . C o s ì l a d e p u t a t a d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a Y l e n j a L u c a s e l l i . “ N e l m i o r u o l o d i c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e B i l a n c i o a s s i c u r o p i e n o s o s t e g n o a u n ’ a z i o n e g i u s t a c h e r i c o n o s c e , c o m ’ è d o v e r o s o , i l v a l o r e d e g l i e n t i d e l t e r z o s e t t o r e e d à u n a r i s p o s t a s o s t a n z i a l e a l l e s c e l t e d e i c o n t r i b u e n t i ” , c o n c l u d e .