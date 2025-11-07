R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a l e g g e d i b i l a n c i o v a r a t a d a l G o v e r n o M e l o n i c o n f e r m a l a s e r i e t à e l a c o e r e n z a d e g l i i m p e g n i p r e s i c o n g l i i t a l i a n i . È u n a m a n o v r a c h e s o s t i e n e c h i l a v o r a e c h i p r o d u c e c o n t r i b u e n d o a l l a c r e s c i t a d e l P a e s e , m e t t e n d o a l c e n t r o f a m i g l i e , l a v o r a t o r i e i m p r e s e . I d a t i i l l u s t r a t i d a l m i n i s t r o G i o r g e t t i c o n f e r m a n o l a b o n t à d e l l e s c e l t e e c o n o m i c h e d e l G o v e r n o : i l t a g l i o d e l c u n e o f i s c a l e , i l r i n n o v o d e i c o n t r a t t i d e l p u b b l i c o i m p i e g o e l e m i s u r e p e r s o s t e n e r e i r e d d i t i b a s s i s o n o i n t e r v e n t i c o n c r e t i c h e s i t r a d u c o n o i n p i ù r i s o r s e n e l l e t a s c h e d e g l i i t a l i a n i " . C o s ì i n u n a n o t a i l s e n a t o r e G u i d o L i r i s , c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a i n c o m m i s s i o n e B i l a n c i o . " D o p o a n n i d i i m m o b i l i s m o , c o n F r a t e l l i d ’ I t a l i a i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o t o r n a a c r e s c e r e e i l l a v o r o v i e n e f i n a l m e n t e v a l o r i z z a t o . Q u e s t a m a n o v r a i n v e s t e n e l l a p r o d u t t i v i t à , n e l l a f o r m a z i o n e , n e l l a s a n i t à , n e l l a n a t a l i t à e n e l l a c o e s i o n e t e r r i t o r i a l e , o f f r e n d o r i s p o s t e r e a l i a c h i c h i e d e s t a b i l i t à e p r o s p e t t i v e . L ’ I t a l i a t o r n a a d e s s e r e c r e d i b i l e , c a p a c e d i a t t r a r r e i n v e s t i m e n t i e d i d i f e n d e r e l a p r o p r i a e c o n o m i a a n c h e i n u n c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e c o m p l e s s o . I l G o v e r n o M e l o n i s t a d i m o s t r a n d o c h e g o v e r n a r e c o n v i s i o n e e r e s p o n s a b i l i t à s i g n i f i c a m a n t e n e r e l e p r o m e s s e " , c o n c l u d e .