R o m a , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " L a p r o s s i m a L e g g e d i b i l a n c i o s a r à i m p o r t a n t e p e r v e r i f i c a r e , i o l o p r e m e t t o s e m p r e , s u l l a b a s e d e l l e r i s o r s e d i c u i p o t r e m o d i s p o r r e , m i s u r e a f a v o r e d e l c e t o m e d i o . I l c e t o m e d i o è r a p p r e s e n t a t o d a q u e i s o g g e t t i c h e s i c o l l o c a n o n e l l a f a s c i a d a i 2 8 . 0 0 0 a i 5 0 . 0 0 0 e u r o . E c c o l ì b i s o g n e r à v e d e r e , s e l e r i s o r s e c e l o c o n s e n t i r a n n o , d i r i d u r r e l ' a l i q u o t a d a l 3 5 % a l 3 3 % . Q u e s t o a i u t e r à i n m o d o p i ù s i g n i f i c a t i v o l e f a s c e p i ù d e b o l i . M a n e i p r o g e t t i d e i g o v e r n i c ' è a n c h e u n ' a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e p e r l e f a m i g l i e , i n p a r t i c o l a r e p e r q u e l l e d o v e c i s o n o f i g l i e q u i n d i a n c h e l ì l a v o r a r e s u l l ' a r e a d e l l e d e t r a z i o n i " . L o h a d e t t o i l v i c e m i n i s t r o d e l l ' E c o n o m i a , M a u r i z i o L e o , i n t e r v e n e n d o c o n u n v i d e o m e s s a g g i o i n v i a t o a l c o n v e g n o d i p r e s e n t a z i o n e d e l l a d o d i c e s i m a i n d a g i n e s u l l e e n t r a t e f i s c a l i e s u l f i n a n z i a m e n t o d e l w e l f a r e , p r o m o s s o d a C i d a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n I t i n e r a r i p r e v i d e n z i a l i . " M a c o m e v o i s a p e t e , a d i f f e r e n z a d i q u e l l o c h e è a c c a d u t o n e l l e p r e c e d e n t i a n n u a l i t à d o v e c ' e r a u n a m a g g i o r e e l a s t i c i t à n e l l ' i n t r o d u r r e q u e s t e m i s u r e , o r a l a n u o v a r e g o l a d i g o v e r n a n c e e u r o p e a c i o b b l i g a n o a l l a m a s s i m a p r u d e n z a " , h a c o n t i n u a t o L e o . " Q u i n d i v e d r e m o t u t t o q u e l l o c h e s i p o t r à f a r e - h a s p i e g a t o a n c o r a - p e r c h è l e n o s t r e p r i o r i t à s o n o q u e l l e c h e h o e v i d e n z i a t o , m a a l t e m p o s t e s s o d o b b i a m o e s s e r e r i g o r o s i e m o l t o a t t e n t i a i c o n t i p u b b l i c i . T u t t o q u e s t o c i h a p r e m i a t o f i n o a d a d e s s o , è s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i l a r i d u z i o n e d e l l o s p r e a d t r a i B u n d t e d e s c h i e i t i t o l i d e l d e b i t o p u b b l i c o i t a l i a n o , l ' a l l i n e a m e n t o c o n i t i t o l i f r a n c e s i , l e a g e n z i e d i r a t i n g c h e h a n n o p r e m i a t o i l n o s t r o c o m p o r t a m e n t o v i r t u o s o . Q u i n d i s e r i u s c i a m o a r e n d e r e c o e r e n t e i m e c c a n i s m i d i f i n a n z a p u b b l i c a c o n d e g l i s g r a v i f i s c a l i m i s u r a t i , c a l i b r a t i , r i t e n g o c h e f a c c i a m o u n s e r v i z i o i m p o r t a n t e p e r i l n o s t r o P a e s e e p e r i n o s t r i c i t t a d i n i " , h a c o n c l u s o .