R o m a , 2 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o d i f r o n t e a u n r i s c h i o c o n c r e t o d i d e i n d u s t r i a l i z z a z i o n e . I n q u e s t a l e g g e d i b i l a n c i o , a l l a p a r o l a i n v e s t i m e n t i p u b b l i c i , l a c i f r a è z e r o . G l i u n i c i i n v e s t i m e n t i s o n o p e r i l r i a r m o . S t e l l a n t i s n o n p r o d u r r à p i ù d i 3 0 0 m i l a a u t o , c h e d o v r e b b e e s s e r e l a p r o d u z i o n e d i u n s o l o s t a b i l i m e n t o . N o n c ' è a l c u n a i d e a d i p o l i t i c a i n d u s t r i a l e " . C o s ì i l s e g r e t a r i o d e l l a C g i l , M a u r i z i o L a n d i n i , i n t e r v e n e n d o a l l ' e v e n t o d e m ' C o s t r u i r e l ' I t a l i a ' a M o n t e p u l c i a n o .