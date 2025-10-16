R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D a l l ' a b o l i z i o n e d e l l a l e g g e F o r n e r o a l l ' a u m e n t o d i t r e m e s i d e l l ' e t à p e n s i o n a b i l e i l p a s s o è b r e v e . C ’ è r i u s c i t a l a d e s t r a c h e p r e s a d a l f u r o r e p r o p a g a n d i s t i c o a v e v a d a t o i n u m e r i s u l l e p e n s i o n i , i n s e r v i b i l i a n c h e p e r i l g i o c o d e l l o t t o . V i a l a F o r n e r o a v e v a n o g r i d a t o a i q u a t t r o v e n t i i n s i e m e a l l a p r o p o s t a d i f i s s a r e i l t e t t o a q u o t a 1 0 0 c h e p o i è s t a t a a r c h i v i a t a , c o n i l s i l e n z i o d i S a l v i n i , c h e h a f a t t o a m m e n d a , p e r c h é r i s u l t a t a t r o p p o c o s t o s a . E p o i p r o p o s t e s u p r o p o s t e p e r t e n t a r e d i c a t t u r a r e c o n s e n s o . E d o r a s i a p p r e n d e c h e c i s i a p p r e s t a a d a l z a r e l ' e t à p e n s i o n a b i l e d i a l t r i t r e m e s i " . C o s ì i l d e p u t a t o P d d e l l a c o m m i s s i o n e B i l a n c i o S i l v i o L a i . " S e r v o n o s o l d i e i l b i d o n e è s t a t o g i à r a s c h i a t o . S e n o n c i f o s s e r o l e r i s o r s e d e l P n r r , o r m a i p r o s s i m o a l l a s c a d e n z a , s a r e m m o g i à i n r e c e s s i o n e . E c c o s p i e g a t a l a m a n o v r a f i n a n z i a r i a 2 0 2 6 i m p r o n t a t a a l l a s t a g n a z i o n e e s e n z a n e s s u n a m i s u r a p e r f a v o r i r e r i p r e s a e s v i l u p p o e t u t e l a r e f a m i g l i e e d i m p r e s e " , c o n c l u d e .