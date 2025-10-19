R o m a , 1 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a M a n o v r a 2 0 2 6 p r e n d e f o r m a . D a l l e m i s u r e f i s c a l i c o m e i l t a g l i o d e l l ' I r p e f e l a r o t t a m a z i o n e , a l p a c c h e t t o p e r l e f a m i g l i e e d i l l a v o r o , t r a l e a l t r e m i s u r e : s o n o i n t u t t o 1 3 7 g l i a r t i c o l i d i u n a b o z z a d e l d d l B i l a n c i o v i s i o n a t o d a l l ' A d n k r o n o s . S e c o n d o l a b o z z a , è p r e v i s t o u n i n c r e m e n t o d e l l e p e n s i o n i p e r i s o g g e t t i c o n d i z i o n i d i s a g i a t e d i 2 0 e u r o a l m e s e e d i 2 6 0 e u r o a n n u i . L e s i g a r e t t e d i v e n t a n o p i ù c o s t o s e . A u m e n t a n o i n f a t t i l e a c c i s e : t r a l e a l t r e c o s e , l ’ i m p o r t o s p e c i f i c o f i s s o p e r u n i t à d i p r o d o t t o s a l e d a 2 9 , 5 e u r o p e r 1 0 0 0 s i g a r e t t e a 3 2 e u r o d a l 2 0 2 6 , 3 5 , 5 e u r o d a l 2 0 2 7 e 3 8 , 5 e u r o d a l 2 0 2 8 . G l i a u m e n t i r i g u a r d a n o , i n g e n e r a l e , s i a i s i g a r e t t i c h e i t a b a c c h i l a v o r a t i e i p r o d o t t i " s u c c e d a n e i " , c i o è s o s t i t u t i v i d e l t a b a c c o . C a l a n o l e a c c i s e s u l l a b e n z i n a m a a u m e n t a n o p e r i l g a s o l i o . " A i f i n i d e l s u p e r a m e n t o d e l s u s s i d i o a m b i e n t a l m e n t e d a n n o s o " d a l 2 0 2 6 " s o n o a p p l i c a t e u n a r i d u z i o n e d e l l ’ a c c i s a s u l l e b e n z i n e n e l l a m i s u r a d i 4 , 0 5 c e n t e s i m i d i e u r o p e r l i t r o e u n a u m e n t o , n e l l a m e d e s i m a m i s u r a , d e l l ’ a c c i s a a p p l i c a t a a l g a s o l i o i m p i e g a t o c o m e c a r b u r a n t e " , s i l e g g e n e l t e s t o . C o n s e g u e n t e m e n t e , l e a l i q u o t e d i a c c i s a s u l l e b e n z i n e e s u l g a s o l i o i m p i e g a t o c o m e c a r b u r a n t e s o n o p a r i a 6 7 2 , 9 0 e u r o p e r m i l l e l i t r i p e r l a b e n z i n a e 6 7 2 , 9 0 p e r m i l l e l i t r i p e r i l g a s o l i o u s a t o c o m e c a r b u r a n t e A t t u a l m e n t e , l e a c c i s e s u l l a b e n z i n a s o n o p a r i a 7 1 3 e u r o p e r 1 0 0 0 l i t r i e q u e l l e d e l g a s o l i o a 6 3 2 e u r o p e r 1 0 0 0 l i t r i p e r i l g a s o l i o . B o n u s m a m m e r a f f o r z a t o : p e r l e m a m m e l a v o r a t r i c i d i p e n d e n t i e d a u t o n o m e c o n d u e f i g l i e f i n o a l m e s e d e l c o m p i m e n t o d e l d e c i m o a n n o d a p a r t e d e l s e c o n d o f i g l i o , è r i c o n o s c i u t a d a l l ' I n p s , a d o m a n d a , u n a s o m m a , n o n i m p o n i b i l e a i f i n i f i s c a l i e c o n t r i b u t i v i , p a r i a 6 0 e u r o m e n s i l i ( c o n t r o i 4 0 e u r o d e l 2 0 2 5 ) , p e r o g n i m e s e o f r a z i o n e d i m e s e d i v i g e n z a d e l r a p p o r t o d i l a v o r o o d e l l ' a t t i v i t à d i l a v o r o a u t o n o m o , d a c o r r i s p o n d e r e a l l a m a d r e l a v o r a t r i c e t i t o l a r e d i r e d d i t o d a l a v o r o n o n s u p e r i o r e a 4 0 . 0 0 0 e u r o s u b a s e a n n u a . S a l e a 3 0 0 . 0 0 0 e u r o , d a i p r e c e d e n t i 2 0 0 m i l a , l a f l a t t a x s u i r e d d i t i p r o d o t t i a l l ' e s t e r o r e a l i z z a t i d a p e r s o n e f i s i c h e c h e t r a s f e r i s c o n o l a p r o p r i a r e s i d e n z a f i s c a l e i n I t a l i a e s a l e a 5 0 m i l a e u r o , d a i p r e c e d e n t i 2 5 m i l a a n n u i , p e r c i a s c u n f a m i l i a r e c h e a d e r i s c e a l r e g i m e . E ' q u a n t o s i l e g g e n e l l a b o z z a d e l d d l B i l a n c i o v i s i o n a t a d a l l ' A d n k r o n o s . I l p a g a m e n t o d e l l e s o m m e d e l l a r o t t a m a z i o n e 5 p e r r e g o l a r i z z a r e i d e b i t i c o n i l f i s c o d a l p r i m o g e n n a i o 2 0 0 0 a l 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 3 p u ò e s s e r e e f f e t t u a t o i n u n i c a s o l u z i o n e e n t r o i l 3 1 l u g l i o 2 0 2 6 o n e l n u m e r o m a s s i m o d i 5 4 r a t e b i m e s t r a l i , d i p a r i a m m o n t a r e , c o n s c a d e n z a p e r l a p r i m a , l a s e c o n d a e l a t e r z a , r i s p e t t i v a m e n t e , i l 3 1 l u g l i o 2 0 2 6 , i l 3 0 s e t t e m b r e 2 0 2 6 e i l 3 0 n o v e m b r e 2 0 2 6 . D a l l a q u a r t a a l l a 5 2 e s i m a r a t a i l p a g a m e n t o v a e f f e t t u a t o , r i s p e t t i v a m e n t e , i l 3 1 g e n n a i o , i l 3 1 m a r z o , i l 3 1 m a g g i o , i l 3 1 l u g l i o , i l 3 0 s e t t e m b r e e i l 3 0 n o v e m b r e d i c i a s c u n a n n o a d e c o r r e r e d a l 2 0 2 7 ; d a l l a 5 2 e s i m a a l l a 5 4 e s i m a , r i s p e t t i v a m e n t e , i l 3 1 g e n n a i o 2 0 3 5 , i l 3 1 m a r z o 2 0 3 5 e i l 3 1 m a g g i o 2 0 3 5 . A l i q u o t a a l 2 6 % p e r t u t t i g l i a f f i t t i b r e v i . L a b o z z a e l i m i n a l a r i d u z i o n e d e l l ’ a l i q u o t a a l 2 1 % " p e r i r e d d i t i d e r i v a n t i d a i c o n t r a t t i d i l o c a z i o n e b r e v e r e l a t i v i a u n a u n i t à i m m o b i l i a r e i n d i v i d u a t a d a l c o n t r i b u e n t e i n s e d e d i d i c h i a r a z i o n e d e i r e d d i t i " . A l l o s t e s s o m o d o , a u m e n t a d a l 2 1 a l 2 6 % l ’ a l i q u o t a p e r i s o g g e t t i c h e e s e r c i t a n o a t t i v i t à d i i n t e r m e d i a z i o n e i m m o b i l i a r e , n o n c h é q u e l l i c h e g e s t i s c o n o p o r t a l i t e l e m a t i c i . L ’ a l i q u o t a p e r l ' a f f r a n c a m e n t o d e l l e r i s e r v e n o n d i s t r i b u i t e d e l l e b a n c h e è p a r i a l 2 7 , 5 % f i n o a l 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 5 , m e n t r e s a l e f i n o a l 3 3 % p e r l ’ e s e r c i z i o s u c c e s s i v o , s i l e g g e n e l l a n o z z a . A q u e s t o , s i a g g i u n g e u n a u m e n t o d i d u e p u n t i p e r c e n t u a l i d e l l ' a l i q u o t a I r a p p e r i s t i t u t i d i c r e d i t o e a s s i c u r a z i o n i p e r “ i l p e r i o d o d ’ i m p o s t a s u c c e s s i v o a q u e l l o i n c o r s o a l 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 5 e i d u e s u c c e s s i v i ” , q u i n d i n e l t r i e n n i o 2 0 2 6 - 2 0 2 8 .