R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S p o s t a r e l e r i s o r s e u t i l i z z a t e p e r i c e n t r i i n A l b a n i a s u u n p a c c h e t t o d i m i s u r e d a a t t u a r e i n I t a l i a p e r f a r f r o n t e a l l ’ a l l a r m a n t e s i t u a z i o n e c h e s i è v e n u t a a c r e a r e s u l l a s i c u r e z z a . E ’ l a r i c h i e s t a a v a n z a t a d a I t a l i a V i v a c o n u n e m e n d a m e n t o a l l a l e g g e d i B i l a n c i o , p r e s e n t a t o i n s i e m e a P d , M 5 S e A v s . I f o n d i a l t r i m e n t i d e s t i n a t i a l l ’ A l b a n i a p o s s o n o e s s e r e i n v e c e u t i l i z z a t i p e r a u m e n t a r e i l p e r s o n a l e d e l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e , g a r a n t i r e u n a m a g g i o r e s i c u r e z z a n e l l e p i a z z e e s t r a d e i t a l i a n e a t t r a v e r s o u n a d e g u a t o s i s t e m a d i i l l u m i n a z i o n e , r a f f o r z a r e l a p r e s e n z a d e l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e n e l l e z o n e n e v r a l g i c h e d e l l e c i t t à . Q u e s t o s c o p o p u ò e s s e r e r a g g i u n t o d e s t i n a n d o 1 2 5 . 4 9 2 . 4 8 2 e u r o a l l ’ a n n o d a l 2 0 2 6 .