Roma, 14 nov. (Adnkronos) - Spostare le risorse utilizzate per i centri in Albania su un pacchetto di misure da attuare in Italia per far fronte allallarmante situazione che si è venuta a creare sulla sicurezza. E la richiesta avanzata da Italia Viva con un emendamento alla legge di Bilancio, presentato insieme a Pd, M5S e Avs. I fondi altrimenti destinati allAlbania possono essere invece utilizzati per aumentare il personale delle forze dellordine, garantire una maggiore sicurezza nelle piazze e strade italiane attraverso un adeguato sistema di illuminazione, rafforzare la presenza delle forze dellordine nelle zone nevralgiche delle città. Questo scopo può essere raggiunto destinando 125.492.482 euro allanno dal 2026.