Roma, 14 nov. (Adnkronos) - Spostare le risorse utilizzate per i centri in Albania su un pacchetto di misure da attuare in Italia per far fronte all’allarmante situazione che si è venuta a creare sulla sicurezza. E’ la richiesta avanzata da Italia Viva con un emendamento alla legge di Bilancio, presentato insieme a Pd, M5S e Avs. I fondi altrimenti destinati all’Albania possono essere invece utilizzati per aumentare il personale delle forze dell’ordine, garantire una maggiore sicurezza nelle piazze e strade italiane attraverso un adeguato sistema di illuminazione, rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle zone nevralgiche delle città. Questo scopo può essere raggiunto destinando 125.492.482 euro all’anno dal 2026.
Manovra: Iv, 'utilizzare risorse per centri Albania per sicurezza in Italia'
14 novembre, 2025 • 15:05