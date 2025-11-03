R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " A p a r t i r e d a d o m a n i , I t a l i a V i v a s v o l g e r à u n a s e r i e d i a u d i z i o n i s u l l a l e g g e d i b i l a n c i o . N e l l a s e d e d e l g r u p p o a l S e n a t o s i a l t e r n e r a n n o s i n d a c a t i , o r g a n i z z a z i o n i d a t o r i a l i , a s s o c i a z i o n i d e l t e r z o s e t t o r e , o r d i n i p r o f e s s i o n a l i , m o n d o d e l l a s a n i t à . I p a r l a m e n t a r i I v a s c o l t e r a n n o c o n a t t e n z i o n e l e i s t a n z e d e l l e p a r t i s o c i a l i , a l l e q u a l i s o t t o p o r r a n n o a n c h e l e p r o p r i e p r o p o s t e , c o m e q u e l l e e l a b o r a t e a l l a L e o p o l d a , i n v i s t a d e l l a d i s c u s s i o n e d e l l a m a n o v r a , p r i m a i n c o m m i s s i o n e e p o i i n A u l a " . C o s ì i n u n a n o t a l e c a p i g r u p p o d i C a m e r a e S e n a t o d i I t a l i a V i v a d e p u t a t a M a r i a E l e n a B o s c h i e s e n a t r i c e R a f f a e l l a P a i t a . " T a s s e , s o s t e g n i a l l e i m p r e s e e a l l e f a m i g l i e , s v i l u p p o , d i r i t t o a l l a s a l u t e , g i o v a n i , l a v o r o , s a r a n n o i t e m i a l c e n t r o d e l l e i n t e r l o c u z i o n i . I n u n m o m e n t o c o s ì d i f f i c i l e p e r i l P a e s e , e i n p r e s e n z a d i u n a l e g g e d i b i l a n c i o c o s ì a s f i t t i c a e p o v e r a d i c o n t e n u t i , i l d i a l o g o c o n i l m o n d o r e a l e è f o n d a m e n t a l e " , c o n c l u d o n o .