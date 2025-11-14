R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " G r a z i e a F r a t e l l i d ’ I t a l i a e a i p a r l a m e n t a r i c a m p a n i s a r à p o s s i b i l e s a n a r e u n a g r a v e d i s c r i m i n a z i o n e s u l l a s a n a t o r i a 2 0 0 3 . S e l a n u o v a R e g i o n e r e c e p i r à q u e s t a n u o v a n o r m a t i v a s a l v e r e m o m i g l i a i a d i p e r s o n e d a l l ’ a b b a t t i m e n t o . C o n u n e m e n d a m e n t o a l l a m a n o v r a a b b i a m o p r e v i s t o m i s u r e p e r l a r i q u a l i f i c a z i o n e u r b a n i s t i c a , a m b i e n t a l e e p a e s a g g i s t i c a , p e r l ' i n c e n t i v a z i o n e d e l l ' a t t i v i t à d i r e p r e s s i o n e d e l l ' a b u s i v i s m o e d i l i z i o , n o n c h é p e r l a d e f i n i z i o n e d e g l i i l l e c i t i e d i l i z i e d e l l e o c c u p a z i o n i d i a r e e d e m a n i a l i " . L o s c r i v e s u F a c e b o o k i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ' I t a l i a A n t o n i o I a n n o n e , s o t t o s e g r e t a r i o e c o m m i s s i o n a r i o r e g i o n a l e i n C a m p a n i a , p o s t a n d o i l t e s t o d e l l ' e m e n d a m e n t o . " I n p a r t i c o l a r e r i a p r i a m o i t e r m i n i d e l l a s a n a t o r i a e d i l i z i a p r e v i s t a d a l l a l e g g e d e l 2 0 0 3 . I n v i r t ù d i q u e l l a l e g g e c i s o n o s t a t e p e r s o n e c h e h a n n o a v u t o l a p o s s i b i l i t à a c c e d e r e a l l a s a n a t o r i a e d a l t r i i n v e c e c h e p u r e p a g a n d o n e i s o n o r i m a s t i f u o r i p e r e r r o r e d e l l a r e g i o n e C a m p a n i a , a l l o r a a m m i n i s t r a t a d a l c e n t r o s i n i s t r a , n e l r e c e p i m e n t o d e l l a n o r m a n a z i o n a l e . C h i a r a m e n t e p a r l i a m o d i e d i f i c i n o n r e a l i z z a t i i n z o n e r o s s e , c i o è c h e s o n o i n p o s s e s s o d i t i t o l o a b i l i t a t i v o e d i l i z i o , q u i n d i r e g o l a r i z z a b i l i . C o n q u e s t o e m e n d a m e n t o d i a m o l a p o s s i b i l i t à a q u e s t e p e r s o n e i n g i u s t a m e n t e e s c l u s e e c h e a d d i r i t t u r a a v e v a n o p a g a t o d i a c c e d e r e a l l a s a n a t o r i a . S p e t t e r à p e r ò a l l e R e g i o n i c o n s e n t i r e d i a c c e d e r e a l l a s a n a t o r i a a t t r a v e r s o u n a l e g g e c h e i n d i c h e r à l e m o d a l i t à d i a c c e s s o " , c o n c l u d e .