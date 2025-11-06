R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l P i l i t a l i a n o è f e r m o d a t r e t r i m e s t r i c o n s e c u t i v i e l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e r i s t a g n a d a o l t r e d u e a n n i . I n q u e s t o c o n t e s t o , i l g o v e r n o M e l o n i a p p r o v a u n a l e g g e d i b i l a n c i o c h e , s e c o n d o g l i s t e s s i d o c u m e n t i d e l M e f , n o n a v r à a l c u n i m p a t t o p o s i t i v o s u l l a c r e s c i t a . È s c r i t t o n e r o s u b i a n c o : l a m a n o v r a n o n f a r à a u m e n t a r e i c o n s u m i i n t e r n i e a v r à e f f e t t i n e g a t i v i s u g l i i n v e s t i m e n t i " . C o s ì M a r i a C e c i l i a G u e r r a , d e p u t a t a e r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e L a v o r o d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o . “ L a p r e m i e r M e l o n i - p r o s e g u e - r a c c o n t a u n ’ I t a l i a c h e n o n e s i s t e , p r o m e t t e n d o u n r i l a n c i o c h e n o n a r r i v e r à . S e o g g i n o n f o s s i m o s o s t e n u t i d a i f o n d i d e l P n r r , i l P a e s e s a r e b b e g i à i n r e c e s s i o n e . I l p r o b l e m a n o n è s o l o e c o n o m i c o m a p o l i t i c o : m a n c a u n a s t r a t e g i a i n d u s t r i a l e c a p a c e d i o r i e n t a r e l a c r e s c i t a e a f f r o n t a r e l e s f i d e g l o b a l i . I l P a r t i t o d e m o c r a t i c o c h i e d e a l g o v e r n o d i u n i r s i a u n ’ i n i z i a t i v a c o m u n e i n E u r o p a p e r r a f f o r z a r e l e p o l i t i c h e s u i n n o v a z i o n e , e n e r g i a e i n f r a s t r u t t u r e . N o n p o s s i a m o c o m p e t e r e d a s o l i c o n g i g a n t i c o m e C i n a e S t a t i U n i t i : s e r v o n o i n v e s t i m e n t i d i s c a l a e u n a t r a n s i z i o n e t e c n o l o g i c a s o s t e n u t a a l i v e l l o e u r o p e o ” . “ S u l p i a n o n a z i o n a l e è u r g e n t e i n t e r v e n i r e s u l c o s t o d e l l ’ e n e r g i a . L e n o s t r e p r o p o s t e m i r a n o a s g a n c i a r e i l p r e z z o d e l g a s d a q u e l l o d e l l e r i n n o v a b i l i , i n m o d o d a f a r s c e n d e r e l e b o l l e t t e e m i g l i o r a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e i m p r e s e . I n o l t r e , i l g o v e r n o n o n p u ò c o n t i n u a r e a i g n o r a r e l e c o n s e g u e n z e d e l l e p o l i t i c h e e c o n o m i c h e a m e r i c a n e : i d a z i d i T r u m p i m p o n g o n o u n a s t r a t e g i a d i s o s t e g n o a l l e e s p o r t a z i o n i e a l l a m a n i f a t t u r a i t a l i a n a . S e r v e u n a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e s e r i a , n o n p r o p a g a n d a ” , c o n c l u d e .