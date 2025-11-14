R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u e s t a è u n a m a n o v r a s e r i a , r e s p o n s a b i l e , p r a g m a t i c a , c h e d e s t i n a l e p o c h e r i s o r s e a d i s p o s i z i o n e l ì d o v e s e r v e , o v v e r o f a m i g l i e , i m p r e s e e c e t o m e d i o . C o m e N o i M o d e r a t i i n p a r l a m e n t o , c o n M a u r i z i o L u p i , s t i a m o l a v o r a n d o p e r m i g l i o r a r l a u l t e r i o r m e n t e . T r a g l i e m e n d a m e n t i c h e a b b i a m o p r e s e n t a t o i n S e n a t o c i s o n o a n c h e l a r i c h i e s t a d i d e t r a z i o n e d e l l e s p e s e p e r i l i b r i s c o l a s t i c i , a g e v o l a z i o n i f i s c a l i p e r i n o n n i c h e s i f a n n o c a r i c o d e l l e s p e s e d e i n i p o t i , u n c o n t r i b u t o p e r i l a v o r a t o r i a s s u n t i c o n c o n t r a t t o d i a p p r e n d i s t a t o , n u o v i f o n d i p e r d a r e p i e n a a t t u a z i o n e a l l a l e g g e s u l l a p a r t e c i p a z i o n e d e i l a v o r a t o r i a g l i u t i l i d ’ i m p r e s a . M i s u r e d i b u o n s e n s o s u c u i s p e r i a m o p o s s a e s s e r c i i l s o s t e g n o a n c h e d i a l t r e f o r z e p o l i t i c h e ” . C o s ì M a r i a s t e l l a G e l m i n i , s e n a t r i c e d i N o i M o d e r a t i .