R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l d i r i t t o a l l a c a s a è u n o d e i t e m i c e n t r a l i n e l l a v i t a d e m o c r a t i c a e s o c i a l e d e l P a e s e , d e c l i n a t o s o t t o v a r i a s p e t t i . S e r v o n o l e c a s e p o p o l a r i p e r c h i h a b a s s o r e d d i t o . E q u a n t o a g l i a f f i t t i , s e s o l o l ' 1 , 5 % d e g l i a l l o g g i è d e s t i n a t o a d a f f i t t o b r e v e n o n c ' è t u t t o i l d i s a g i o c h e è s t a t o d e s c r i t t o , c i s o n o p i u t t o s t o d e l l e z o n e d i m a g g i o r e r i c h i a m o t u r i s t i c o i n c u i s i c r e a u n a m a g g i o r e c o n c e n t r a z i o n e d i q u e s t o t i p o d i l o c a z i o n e . D o p o d i c h é , a b b i a m o p a s s a t o l ' e s t a t e a s c o l t a n d o l a s i n i s t r a l a m e n t a r s i e s o s t e n e r e c h e i n I t a l i a n o n c ' è t u r i s m o . O r a i n v e c e s o s t e n g o n o c h e i l t u r i s m o a m m a z z a l e c i t t à . S i m e t t a n o d ' a c c o r d o . L a r e a l t à è c h e i l t u r i s m o c ' è e d è u n b e n e c h e s i a c o s ì " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i , a A g o r à s u R a i T r e . " I o n o n c r e d o c h e s e q u a l c u n o v u o l e a f f i t t a r e a i t u r i s t i u n i m m o b i l e d i 2 0 0 0 m e t r i q u a d r a t i s a r à f r e n a t o s e a n z i c h é p a g a r e i l 2 1 % d o v r à p a g a r e i l 2 6 % d i t a s s e . D i v e r s o è i l d i s c o r s o p e r c h i h a u n s o l o i m m o b i l e . M a s u g l i a f f i t t i c ' è u n p r o b l e m a a l l a b a s e , c i o è l a d i f f i c o l t à d i t o r n a r e i n p o s s e s s o d e l l ' i m m o b i l e a l l a f i n e d e l c o n t r a t t o . P e r r i s o l v e r e q u e s t o p r o b l e m a , n o i d o b b i a m o r e n d e r e p i ù t u t e l a t o f i s c a l m e n t e l ' a f f i t t o l u n g o , m a a n c h e p i ù d i s p o n i b i l e i l b e n e a l l a f i n e d e l c o n t r a t t o " , c o n c l u d e .