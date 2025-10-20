R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " R i b a d i a m o q u a n t o g i à a f f e r m a t o : p e r l a p o l i z i a m u n i c i p a l e l ' e t à p e n s i o n a b i l e n o n v a m o d i f i c a t a . P r e s e n t e r ò u n e m e n d a m e n t o a l S e n a t o , r a f f o r z a n d o c o s ì u l t e r i o r m e n t e l e t u t e l e n e i c o n f r o n t i d e l l a p o l i z i a m u n i c i p a l e , c h e s v o l g e u n l a v o r o u s u r a n t e , o p e r a n d o p e r l a m a g g i o r p a r t e d e l t e m p o s u l l e s t r a d e e i n s i t u a z i o n i c o m p l e s s e . F o r z a I t a l i a h a s e m p r e d i f e s o c o n d e t e r m i n a z i o n e l e d o n n e e g l i u o m i n i i n d i v i s a , r i c o n o s c e n d o i l l o r o r u o l o e s s e n z i a l e p e r l a s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i e c o n t i n u e r e m o a f a r l o " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l S e n a t o M a u r i z i o G a s p a r r i .