R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t e o r e c i s a r a n n o i s o l i t i t i t o l i d e i m e z z i d i i n f o r m a z i o n e s u l l e m i g l i a i a e m i g l i a i a d i e m e n d a m e n t i a l l a l e g g e d i s t a b i l i t à . A l c u n i p a r l e r a n n o d i a s s a l t o a l l a d i l i g e n z a e u s e r a n n o i s o l i t i a r g o m e n t i t r i t i e r i t r i t i . S i t r a t t a d i u n r i t o p e r c h é b i s o g n a s a p e r e c h e i l P a r l a m e n t o è i n c o n n e s s i o n e c o n i l P a e s e e d a a s s o c i a z i o n i , c a t e g o r i e , c i t t a d i n i , r e a l t à d e l t e r r i t o r i o , a r r i v a n o t a n t e s o l l e c i t a z i o n i . T u t t e g i u s t e m a n o n t u t t e s o s t e n i b i l i c o n r i s o r s e p u b b l i c h e . P e r t a n t o , l a p r e s e n t a z i o n e d e g l i e m e n d a m e n t i è s o l o u n i n v e n t a r i o d i q u e s t i o n i c h e m e r i t a n o a t t e n z i o n e m a c h e n o n t u t t e p o t r a n n o t r o v a r e a c c o g l i e n z a " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i . " C o m e è f i s i o l o g i c o - p r o s e g u e - l ' o p p o s i z i o n e f a p r o p o s t e m o l t o p i ù n u m e r o s e d i q u e l l e d e l l a m a g g i o r a n z a , m a a n c h e l a m a g g i o r a n z a è i n t e r p r e t e d i t a n t e i s t a n z e e d i p r o p r i o b i e t t i v i p r o g r a m m a t i c i , c h e r i p r o p o n e a t t r a v e r s o l ' i n i z i a t i v a d e i g r u p p i e d e i s i n g o l i p a r l a m e n t a r i . G i à d a l l a s e t t i m a n a p r o s s i m a c i s a r à i l p a s s a g g i o a i c o s i d d e t t i e m e n d a m e n t i s e g n a l a t i , c h e r e s t r i n g e r a n n o i l c a m p o d e l l a d i s c u s s i o n e e s i a r r i v e r à a l c o n f r o n t o s u i t e m i f o n d a m e n t a l i d e l l e t a s s e , d e l l a c a s a , d e l l a s i c u r e z z a , d e l l e i m p r e s e " . " E a l t r e q u e s t i o n i s a r a n n o p o i a f f r o n t a t e c o n p r o v v e d i m e n t i s p e c i f i c i . P e r t a n t o , i t i t o l o n i c o n s u e t i n o n c i s p a v e n t a n o e n o n d e v o n o d a r l u o g o a n e s s u n a c a m p a g n a d e m a g o g i c a . È n o r m a l e c h e l e q u e s t i o n i v e n g a n o r i p r o p o s t e c o m e u n a s o r t a d i a g e n d a c o l l e t t i v a d e l P a e s e . M o l t e s o n o s t a t e g i à r i s o l t e e g r e g i a m e n t e d a u n g o v e r n o c h e r i d u c e l e t a s s e , d i f e n d e i p i ù d e b o l i e c r e a l a v o r o . A l t r e v e r r a n n o r i s o l t e d a l l a l e g g e d i s t a b i l i t à , a l t r e a n c o r a d a g l i e m e n d a m e n t i c h e s a r a n n o a p p r o v a t i e d a l t r e d a l l ' a z i o n e d e l g o v e r n o d i c e n t r o d e s t r a c h e p r o s e g u i r à p e r l ' i n t e r a l e g i s l a t u r a e p e r i s u c c e s s i v i c i n q u e a n n i d o p o l a c o n f e r m a v i n c e n t e d e l c e n t r o d e s t r a " , c o n c l u d e .