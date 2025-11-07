R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N u o v o s c i o p e r o g e n e r a l e i l 1 2 d i c e m b r e d a p a r t e d e l l a C g i l . S t a v o l t a c o n t r o l a l e g g e d i b i l a n c i o d e l G o v e r n o . U n a l t r o w e e k e n d l u n g o e c i t t à b l o c c a t e g r a z i e a L a n d i n i , c h e h a c o n f u s o l o s c i o p e r o g e n e r a l e p e r u n p a s s a t e m p o e c h e o g n i d u e p e r t r e l a n c i a u n a m o b i l i t a z i o n e . P e c c a t o c h e d i e t r o l a m a s c h e r a d e l l a p r o t e s t a s o c i a l e s i a n o o r m a i e v i d e n t i l e s u e v e l l e i t à d i s c a l a t a p o l i t i c a " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a , M a u r i z i o G a s p a r r i . " L a n d i n i p a r l a d i ‘ m a n o v r a i n g i u s t a ’ m a i n u m e r i c i d i c o n o t u t t ’ a l t r o : i l P i l c r e s c e , l o s p r e a d è a i m i n i m i d a 1 5 a n n i , l ’ i n f l a z i o n e è p i ù b a s s a r i s p e t t o a l r e s t o d ’ E u r o p a e l ’ o c c u p a z i o n e t o c c a q u o t a 2 4 m i l i o n i e 2 2 1 m i l a l a v o r a t o r i , c o n u n c a l o n e t t o d e i d i s o c c u p a t i . Q u e s t a è l a r e a l t à . M e n t r e i l g o v e r n o l a v o r a p e r f a r c r e s c e r e i l P a e s e , L a n d i n i l a v o r a p e r f e r m a r l o e a l i m e n t a r e t e n s i o n i s o c i a l i " , c o n c l u d e .