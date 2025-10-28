R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t a m a n o v r a c i s o n o t a n t e c o s e , i l t a g l i o d e l l ’ I r p e f d a l 3 5 a l 3 3 % , s t a n z i a m e n t i r e c o r d p e r l a s a n i t à , m i s u r e p e r d e t a s s a r e g l i i n c r e m e n t i c o n t r a t t u a l i . P o i c i s o n o a l c u n e q u e s t i o n i d a d i s c u t e r e , c o m e è n o r m a l e c h e s i a . D i s c u t e r e s u l l a l e g g e d i b i l a n c i o f a p a r t e d e i f a t t o r i s t a g i o n a l i d e l l a p o l i t i c a . C o n t u t t i i g o v e r n i p r e c e d e n t i , d i q u a l s i a s i c o l o r e p o l i t i c o , q u a n d o s i è a f f r o n t a t a l a l e g g e d i s t a b i l i t à c i s o n o s t a t e d i s c u s s i o n i f i s i o l o g i c h e , a v o l t e b e n p e g g i o r i . Q u i n d i e s a m i n e r e m o g l i a s p e t t i d a m i g l i o r a r e , c o m e s i f a t u t t i g l i a n n i , c o m e s i è s e m p r e f a t t o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i p a r l a n d o c o n i g i o r n a l i s t i a M o n t e c i t o r i o . " N o n c ’ è n e s s u n a f r e t t a , i l t e r m i n e p e r g l i e m e n d a m e n t i s c a d r à t r a a l c u n e s e t t i m a n e . N o i s t i a m o r i s a n a n d o i c o n t i , l ' I t a l i a u s c i r à d a l l a p r o c e d u r a d i i n f r a z i o n e n o n o s t a n t e l ’ i r r e s p o n s a b i l i t à e l ’ i n c a p a c i t à d e i g o v e r n i g i a l l o r o s s i , d i C o n t e e d e i g r i l l i n i , c h e h a n n o d e v a s t a t o i c o n t i p u b b l i c i e s o n o c o s t a t i p i ù d i u n a g u e r r a p e r s a . N o i s t i a m o f a c e n d o u n a g e s t i o n e v i r t u o s a , a t t e n t a a i c o n t i . R i c o r d o c h e p a r t i a m o d a 4 0 m i l i a r d i d i b u c o a n n u a l e c a u s a t o d a C o n t e " , c o n c l u d e .