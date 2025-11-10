R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l m i n i s t r o G i o r g e t t i h a p a r l a t o c h i a r o . I n a u d i z i o n e s u l l a m a n o v r a l ' I s t a t h a d e t t o c o s e o p i n a b i l i , s e l a B a n c a d ' I t a l i a h a f a t t o v a l u t a z i o n i d i v e r s e d a q u e l l e r i p o r t a t e d a ‘ L a S t a m p a ’ p u ò s e m p r e p r e c i s a r e i l s u o r e a l e p e n s i e r o . N o i i n q u e s t i a n n i a b b i a m o f a t t o i l t a g l i o d e l c u n e o f i s c a l e p e r i r e d d i t i p i ù b a s s i . O r a i l t a g l i o d e l l ' I r p e f d a l 3 5 a l 3 3 % r i g u a r d a u n a f a s c i a f i n o a 5 0 . 0 0 0 e u r o , q u i n d i i r e d d i t i m e d i . I l g o v e r n o h a c r e a t o 1 . 3 0 0 . 0 0 0 p o s t i d i l a v o r o , h a a u m e n t a t o i r e d d i t i d i t a n t e p e r s o n e c h e e r a n o a r e d d i t o z e r o " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l S e n a t o M a u r i z i o G a s p a r r i , a i m i c r o f o n i d e i g i o r n a l i s t i . " S i p u ò e s i d e v e f a r e d i m e g l i o s u l f i s c o , m a i n v i t i a m o l ' I s t a t a c o n t a r e q u a n t e p e r s o n e l a v o r a n o i n p i ù i n I t a l i a . E a l l a B a n c a d ' I t a l i a , s e è v e r o c h e i t i t o l i h a n n o d e f o r m a t o l e l o r o o p i n i o n i , c h i e d i a m o m a g g i o r e c a u t e l a i n o c c a s i o n e d e l l e a u d i z i o n i " , c o n c l u d e .