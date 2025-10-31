R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " T e m o c h e l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n , a b b i a l e t t o i l t e s t o d i u n a m a n o v r a d i q u a l c h e a n n o f a , q u a n d o a l g o v e r n o c ' e r a i l c e n t r o s i n i s t r a , a l t r i m e n t i n o n s i s p i e g a p e r c h é p a r l a d i t a g l i a l l e r i s o r s e d e s t i n a t e a i s i n d a c i . L a l e g g e d i b i l a n c i o p e r i l 2 0 2 6 n o n t o g l i e n e p p u r e u n e u r o a i C o m u n i d a t o c h e n o n è p r e v i s t a a l c u n a r i d u z i o n e d i s p e s a n é t a n t o m e n o u n n u o v o c o n t r i b u t o a l o r o c a r i c o " . C o s ì , i n u n a n o t a , i l d e p u t a t o d e l l a L e g a e s o t t o s e g r e t a r i o a l m i n i s t e r o d e l l ' E c o n o m i a , F e d e r i c o F r e n i . " B a s t e r e b b e l e g g e r e l e t a b e l l e p e r c a p i r e c h e d i t a g l i n o n c ' è n e p p u r e l ' o m b r a , m a f o r s e l a s e g r e t a r i a d e l P d è n o s t a l g i c a d e l l e f o r b i c i c h e i l s u o p a r t i t o h a u t i l i z z a t o , p u r t r o p p o p a r e c c h i o , a d a n n o d e g l i e n t i l o c a l i . S e p o i i l r i f e r i m e n t o è a l l e o p e r e p u b b l i c h e , S c h l e i n p u ò d o r m i r e s o n n i t r a n q u i l l i : a n c h e i n q u e s t o c a s o n e s s u n t a g l i o , s o l o u n a r i m o d u l a z i o n e d e l l e r i s o r s e c h e è f u n z i o n a l e a s p e n d e r e b e n e e a d e v i t a r e d i a c c u m u l a r e r e s i d u i c h e g r a v e r e b b e r o s u l b i l a n c i o " , c o n c l u d e .