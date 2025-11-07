R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " U n a l e g g e d i b i l a n c i o p i e n a d i a u s t e r i t à e d i s p e s a m i l i t a r e : q u e l l a d e l g o v e r n o M e l o n i è u n a m a n o v r a i n i q u a e i n g i u s t a , n o n r i s p o n d e a l l e v e r a e m e r g e n z e d e l P a e s e a c o m i n c i a r e d a g l i s t i p e n d i t r o p p o b a s s i d o v e s e r v e l ' a d e g u a m e n t o a u t o m a t i c o d e g l i s t i p e n d i a l l ' i n f l a z i o n e p e r i n v e r t i r e l a t e n d e n z a " . C o s ì N i c o l a F r a t o i a n n i p a r l a n d o c o n i c r o n i s t i a M o n t e c i t o r i o a m a r g i n e d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i p r e s e n t a z i o n e d e l l e p r o p o s t e d i A v s p e r i l S u d . " U n a l e g g e c h e è , c o m e è s t a t o r i v e l a t o i n q u e s t i u l t i m i g i o r n i , c o n t r o l a p a r t e p i ù d e b o l e d e l l a s o c i e t à , c h e a i u t a s o l o i r i c c h i , c h e t o g l i e r i s o r s e a l S u d . U n a m a n o v r a d e l g o v e r n o c h e a u m e n t e r à l e d i s e g u a g l i a n z e e n o n l e d i m i n u i r à c e r t a m e n t e " , c o n c l u d e .