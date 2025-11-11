Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "La manovra di Meloni definanzia il sistema sanitario nazionale pubblico, non riduce le diseguaglianze, non risponde all'emergenza degli stipendi fermi al palo mentre il costo della vita continua a crescere, ma trova un sacco di soldi per aumentare la spesa militare. È una manovra ingiusta e da cambiare". Così Nicola Fratoianni di Avs, a margine della conferenza stampa di presentazione dell’indagine Swg sulle aeree interne alla Camera.
Manovra: Fratoianni, 'ingiusta e da cambiare, toglie soldi Ssn e aumenta spesa militare'
11 novembre, 2025 • 10:55