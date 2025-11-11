R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a m a n o v r a d i M e l o n i d e f i n a n z i a i l s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e p u b b l i c o , n o n r i d u c e l e d i s e g u a g l i a n z e , n o n r i s p o n d e a l l ' e m e r g e n z a d e g l i s t i p e n d i f e r m i a l p a l o m e n t r e i l c o s t o d e l l a v i t a c o n t i n u a a c r e s c e r e , m a t r o v a u n s a c c o d i s o l d i p e r a u m e n t a r e l a s p e s a m i l i t a r e . È u n a m a n o v r a i n g i u s t a e d a c a m b i a r e " . C o s ì N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s , a m a r g i n e d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i p r e s e n t a z i o n e d e l l ’ i n d a g i n e S w g s u l l e a e r e e i n t e r n e a l l a C a m e r a .