R o m a , 3 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I n d u e m e s i e m e z z o è s u c c e s s o d i t u t t o , s o p r a t t u t t o d i n o t t e , a v e t e c a m b i a t o t u t t o p e r n o n c a m b i a r e n u l l a " . L o d i c e N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s i n a u l a a l l a C a m e r a p e r l e d i c h i a r a z i o n i d i v o t o s u l l a m a n o v r a . " E ' u n a l e g g e d i b i l a n c i o f a t t a n o n d i p r u d e n z a m a d i a u s t e r i t à . L o f a t e o r a p e r t e n e r v i q u a l c h e m a r g i n e p e r l a p r o s s i m a " c h e s a r à a l l a v i g i l i a d e l l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e , " i n t a n t o p e r ò t a g l i a t e t u t t o " . " T a g l i a t e t u t t o p e r s i n o s u l l a s a n i t à , r i s p e t t o a l P i l i l f i n a n z i a m e n t o c o n t i n u a a s c e n d e r e , t a g l i a t e i f o n d i a l l a s c u o l a e l i d a t e a q u e l l a p r i v a t a , n u l l a s u l l a r i c e r c a n e ' l a c u l t u r a . E p o i i l c a p o l a v o r o s u l l e p e n s i o n i , s u c u i s i e t e i n c i a m p a t i , a v e t e f a t t o i l p a t a t r a c , i l m i r a c o l o d i p e g g i o r a r e a d d i r i t t u r a l a l e g g e F o r n e r o . L ' u n i c a c o s a c h e a u m e n t a i n m o d o s i g n i f i c a t i v o è l a s p e s a m i l i t a r e . S t a t e a d e r e n d o a l l ' e c o n o m i a d i g u e r r a e q u e s t o p o r t e r à s o l o d i s a s t r i . N o i f a c c i a m o g l i a u g u r i a g l i i t a l i a n i c h e , n o n o s t a n t e q u e s t o g o v e r n o , m e r i t a n o u n a n n o m i g l i o r e r i s p e t t o a q u e l l o p a s s a t o " .