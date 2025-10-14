R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - U n a d e l l e i p o t e s i i n c a m p o s u l q u a l e g o v e r n o e A b i s t a n n o t r a t t a n d o i n q u e s t e o r e , p e r i l c o n t r i b u t o c h e l e b a n c h e i t a l i a n e p o t r e b b e r o d a r e a l l a l e g g e d i b i l a n c i o , s a r e b b e q u e l l a d i t a s s a r e g l i e x t r a p r o f i t t i d i 6 , 2 m i l i a r d i d i e u r o c a l c o l a t i p e r i l 2 0 2 3 n o n p i ù a l 2 6 % , m a a l 2 7 , 5 % , p o r t a n d o q u i n d i i l t o t a l e d a i n s e r i r e i n m a n o v r a d a 1 , 6 m i l i a r d i d i e u r o a 1 , 7 5 m i l i a r d i d i e u r o , o v v e r o 1 5 0 m i l i o n i i n p i ù . E ' q u a n t o f a n n o s a p e r e f o n t i b a n c a r i e a l l ' A d n k r o n o s . A q u e s t a c i f r a , a n d r e b b e r o p o i a g g i u n t i a l t r i 1 , 2 m i l i a r d i d i e u r o d e r i v a n t i d a l l ’ a p p l i c a z i o n e d e l l a t a s s a z i o n e s u l l e r e n d i t e f i n a n z i a r i e . A l l o s t u d i o , a g g i u n g o n o l e f o n t i , c i s o n o a n c h e m i s u r e s u l l e D t a e u n i n t e r v e n t o m i r a t o s u l l a d e d u c i b i l i t à d e l l e p e r d i t e , c o n l a q u o t a c h e v e r r e b b e a b b a t t u t a d a l l ' 8 0 % a l 5 4 % .