R o m a , 2 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " N e l q u a d r o d e g l i i n c o n t r i c o n l e a s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a e i s i n d a c a t i i n v i s t a d e l l a p r o s s i m a l e g g e d i b i l a n c i o , e a l l a l u c e d e i n u o v i a s s e t t i d e l s i s t e m a b a n c a r i o , o g g i F o r z a I t a l i a h a i n c o n t r a t o a l S e n a t o u n a d e l e g a z i o n e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e b a n c a r i a i t a l i a n a , g u i d a t a d a l p r e s i d e n t e A n t o n i o P a t u e l l i , p e r e s a m i n a r e l ’ a n d a m e n t o d e l l ’ e c o n o m i a e d e l s i s t e m a c r e d i t i z i o . A l l ’ i n c o n t r o h a n n o p r e s o p a r t e i c a p i g r u p p o a l S e n a t o e a l l a C a m e r a , M a u r i z i o G a s p a r r i e P a o l o B a r e l l i , i l r e s p o n s a b i l e e c o n o m i c o , M a u r i z i o C a s a s c o , i l r e s p o n s a b i l e d e i d i p a r t i m e n t i , A l e s s a n d r o C a t t a n e o , i l c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e B i l a n c i o a P a l a z z o M a d a m a , D a r i o D a m i a n i " . E ' q u a n t o s i l e g g e i n u n a n o t a d i f f u s a d a F o r z a I t a l i a . " F o r z a I t a l i a h a r i b a d i t o l a p r o p r i a p o s i z i o n e c o n t r a r i a a l l ' i n t r o d u z i o n e d i q u a l s i a s i n u o v a t a s s a n e i c o n f r o n t i d i c h i u n q u e e , p e r q u a n t o r i g u a r d a i l s i s t e m a b a n c a r i o , h a p r e s o a t t o d e l p o s i t i v o a n d a m e n t o d e l l ' i n t e s a s t a b i l i t a l o s c o r s o a n n o , c h e p o r t e r à a l b i l a n c i o d e l l o S t a t o , p e r g l i a n n i 2 0 2 5 e 2 0 2 6 , o l t r e 4 m i l i a r d i d i e u r o . F o r z a I t a l i a h a i n o l t r e a u s p i c a t o c h e l a B c e p o s s a p r o c e d e r e c o n m a g g i o r e r a p i d i t à a u n a r i d u z i o n e d e i t a s s i , c o s ì c o m e p i ù v o l t e c h i e s t o d a l n o s t r o s e g r e t a r i o A n t o n i o T a j a n i . F o r z a I t a l i a l a v o r e r à i n o l t r e a f f i n c h é s i r e a l i z z i n o l e m i g l i o r i c o n d i z i o n i n e l l a c o n c e s s i o n e d e l c r e d i t o a i m p r e s e e f a m i g l i e " , c o n c l u d e l a n o t a .