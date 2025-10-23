R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l t a g l i o d i 5 0 m i l i o n i a i f o n d i d e s t i n a t i a l l a M e t r o C d i R o m a n o n r i s c h i a s o l o d i b l o c c a r e u n ’ i n f r a s t r u t t u r a f o n d a m e n t a l e p e r c o l m a r e i r i t a r d i d e l l a C a p i t a l e s u l l a m o b i l i t à . E ’ u n a f o r m a d i a c c a n i m e n t o c o n t r o l a c i t t à c h e i c i t t a d i n i r o m a n i n o n m e r i t a n o . S e m b r a a n c h e u n a t r i s t e m e t a f o r a d e l l e p o l i t i c h e d e l c e n t r o d e s t r a : c o n u n a m a n o v r a d e l g e n e r e è t u t t o i l P a e s e a r i m a n e r e f e r m o " . C o s ì D a v i d e F a r a o n e , v i c e p r e s i d e n t e d i I t a l i a V i v a . " L ’ a n n u n c i o d i T a j a n i f a a n c h e c a p i r e c o m e q u e l l a m e s s a i n c a m p o d a l g o v e r n o s i a u n a l e g g e d i B i l a n c i o c o s ì b r u t t a c h e n e s s u n o h a i l c o r a g g i o d i i n t e s t a r s e n e l a p a t e r n i t à . T r a l u i e S a l v i n i s e m b r a d i a s s i s t e r e a u n a g a r a a c h i d i s c o n o s c e p i ù i n f r e t t a l e m i s u r e a d o t t a t e . E n e l l a f o g a d i s c a r i c a r e l e r e s p o n s a b i l i t à o l i t i g a r e s u n o r m e c o m e q u e l l a s u g l i a f f i t t i b r e v i , s e l e d a n n o d i s a n t a r a g i o n e . M a i , c o m e c o n q u e s t a m a n o v r a , e r a s t a t a m e s s a a n u d o t u t t a l ’ i n a d e g u a t e z z a d e l g o v e r n o r i s p e t t o a i p r o b l e m i d e l P a e s e " , c o n c l u d e .