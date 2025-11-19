R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S i c u r a m e n t e t r a l e n o s t r e p r i o r i t à c i s o n o l ' a l l a r g a m e n t o d e l l a r o t t a m a z i o n e e i l b l o c c o d e l l ' a s p e t t a t i v a d i v i t a p e r a n d a r e i n p e n s i o n e " . " L a s i c u r e z z a s a r à u n p u n t o c h i a v e , p r o p o r r e m o i n t e r v e n t i s i a i n F i n a n z i a r i a e p o i , s u c c e s s i v a m e n t e , c i s a r à a n c h e u n d e c r e t o b i s p r o p r i o s u q u e s t o t e m a . L ' a u m e n t o d i f u r t i e d i v i o l e n z e è d e l t u t t o i n t o l l e r a b i l e p e r u n g o v e r n o d i C e n t r o d e s t r a e l a s i c u r e z z a , r i b a d i s c o n u o v a m e n t e , è u n e l e m e n t o f o n d a m e n t a l e c h e d e v e a v e r e l a m a s s i m a a t t e n z i o n e a n c h e n e l l a m a n o v r a " . C o s ì C l a u d i o D u r i g o n , s o t t o s e g r e t a r i o a l m i n i s t e r o d e l L a v o r o e d e l l e P o l i t i c h e S o c i a l i e v i c e - s e g r e t a r i o d e l l a L e g a , a d A f f a r i t a l i a n i . " L a r e g i o n e C a m p a n i a - p r o s e g u e - h a s u b i t o u n m a l t r a t t a m e n t o d a i p o l i t i c i l o c a l i . Q u a n d o n e l 2 0 0 3 i l g o v e r n o B e r l u s c o n i v a r ò i l c o n d o n o n a z i o n a l e l a s i n i s t r a c o n B a s s o l i n o n o n l o a t t u ò i n C a m p a n i a p e r s c e l t e i d e o l o g i c h e . M o l t e c a s e d o v r e b b e r o e s s e r e a b b a t t u t e , m a s t i a m o p a r l a n d o d i p r i m e a b i t a z i o n i e n o n p o s s i a m o m a n d a r e l a g e n t e i n m e z z o a l l a s t r a d a . C ' è g i à u n a p r o p o s t a d e l s e n a t o r e d e l l a L e g a G i a n l u c a C a n t a l a m e s s a p e r l e p r i m e c a s e . L a d d o v e c i s o n o i r e q u i s i t i è g i u s t o i n t e r v e n i r e p e r n o n a v e r e d i s p a r i t à c o n a l t r e r e g i o n i " . " S i t r a t t a d i u n a d e l l e m a n o v r e p i ù p i c c o l e d e g l i u l t i m i a n n i e s e v o g l i a m o v e r a m e n t e m e t t e r c i m a n o i n P a r l a m e n t o p e r a p p o r t a r e m o d i f i c h e i m p o r t a n t i n o n s i p u ò c h e c h i e d e r e , c o m e c ' è i n u n n o s t r o e m e n d a m e n t o , d i t r o v a r e q u e s t e r i s o r s e i n p i ù d a q u e i s o g g e t t i c h e h a n n o a v u t o i n q u e s t i u l t i m i a n n i p r o f i t t i , e n o n d i c o e x t r a - p r o f i t t i , e n o r m i . 1 3 7 m i l i a r d i d i e u r o i n t r e a n n i p o s s o n o e s s e r e u l t e r i o r m e n t e r e d i s t r i b u i t i p e r a i u t a r e i n p a r t i c o l a r e i g i o v a n i m a t u t t o i l P a e s e a c r e s c e r e e a d a v e r e m a g g i o r e s i c u r e z z a " , c o n c l u d e .