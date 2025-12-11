Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Lemendamento di Fratelli dItalia sulle riserve auree di Banca dItalia serve a proteggerle da 'mani' straniere. E quanto si spiega nel dossier elaborato dallufficio studi di Fdi, che lAdnkronos ha potuto visionare, dal titolo 'Oro di Bankitalia al popolo italiano: smontiamo le fake news'. "Il capitale della Banca dItalia, comprese quindi le riserve auree, è detenuto da banche, assicurazioni, fondazioni, enti ed istituti di previdenza, fondi pensione ecc. aventi sede legale in Italia. In molti casi si tratta di soggetti privati, alcuni dei quali controllati da gruppi stranieri", si legge nel testo. "L'Italia non può correre il rischio che soggetti privati rivendichino diritti sulle riserve auree degli italiani. Per questo cè bisogno di una norma che faccia chiarezza sulla proprietà". Inoltre, "sul sito della Banca dItalia si afferma che loro è di proprietà dellistituto. Un motivo in più per esplicitare che le riserve auree sono di proprietà di tutti gli italiani", viene sottolineato.