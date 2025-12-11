R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L ’ e m e n d a m e n t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a s u l l e r i s e r v e a u r e e d i B a n c a d ’ I t a l i a s e r v e a p r o t e g g e r l e d a ' m a n i ' s t r a n i e r e . E ’ q u a n t o s i s p i e g a n e l d o s s i e r e l a b o r a t o d a l l ’ u f f i c i o s t u d i d i F d i , c h e l ’ A d n k r o n o s h a p o t u t o v i s i o n a r e , d a l t i t o l o ' O r o d i B a n k i t a l i a a l p o p o l o i t a l i a n o : s m o n t i a m o l e f a k e n e w s ' . " I l c a p i t a l e d e l l a B a n c a d ’ I t a l i a , c o m p r e s e q u i n d i l e r i s e r v e a u r e e , è d e t e n u t o d a b a n c h e , a s s i c u r a z i o n i , f o n d a z i o n i , e n t i e d i s t i t u t i d i p r e v i d e n z a , f o n d i p e n s i o n e e c c . a v e n t i s e d e l e g a l e i n I t a l i a . I n m o l t i c a s i s i t r a t t a d i s o g g e t t i p r i v a t i , a l c u n i d e i q u a l i c o n t r o l l a t i d a g r u p p i s t r a n i e r i " , s i l e g g e n e l t e s t o . " L ' I t a l i a n o n p u ò c o r r e r e i l r i s c h i o c h e s o g g e t t i p r i v a t i r i v e n d i c h i n o d i r i t t i s u l l e r i s e r v e a u r e e d e g l i i t a l i a n i . P e r q u e s t o c ’ è b i s o g n o d i u n a n o r m a c h e f a c c i a c h i a r e z z a s u l l a p r o p r i e t à " . I n o l t r e , " s u l s i t o d e l l a B a n c a d ’ I t a l i a s i a f f e r m a c h e l ’ o r o è d i ‘ p r o p r i e t à d e l l ’ i s t i t u t o ’ . U n m o t i v o i n p i ù p e r e s p l i c i t a r e c h e l e r i s e r v e a u r e e s o n o d i p r o p r i e t à d i t u t t i g l i i t a l i a n i " , v i e n e s o t t o l i n e a t o .