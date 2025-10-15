R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A n c o r a u n a v o l t a i l g o v e r n o M e l o n i s i a p p r e s t a a v a r a r e u n a l e g g e d i b i l a n c i o c h e n o n f a r à n u l l a c o n t r o l e d i s u g u a g l i a n z e e l e e m e r g e n z e s o c i a l i d e l P a e s e . I l f u t u r o d e g l i i t a l i a n i s a r à s e g n a t o d a p o l i t i c h e d i a u s t e r i t à s b a g l i a t e e i n g i u s t e . È e v i d e n t e c h e n o n v e r r a n n o i n t a c c a t i i p r i v i l e g i e i p r o f i t t i m i l i a r d a r i , m e n t r e l e f a m i g l i e c o n t i n u e r a n n o a d a r r i v a r e a f i n e m e s e c o n s e m p r e m a g g i o r i d i f f i c o l t à . P e r q u e s t o A l l e a n z a V e r d i S i n i s t r a i n s i s t e n e l d i r e c h e o c c o r r e s u b i t o u n a r i s p o s t a f o r t e , a u m e n t a n d o i s a l a r i n e l n o s t r o P a e s e . D o m a n i , m e r c o l e d ì 1 6 o t t o b r e a l l e o r e 1 1 . 3 0 , c o n f e r e n z a s t a m p a d i A n g e l o B o n e l l i e N i c o l a F r a t o i a n n i p r e s s o l a S a l a S t a m p a d i M o n t e c i t o r i o " . S i l e g g e i n u n a n o t a d i A v s .